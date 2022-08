Quando Schumacher fu il passeggero di Randy Mamola sulla Ducati X2

Era il 2006 quando il sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher si presentò al Mugello per fare un giro in sella alla Ducati X2 insieme a Randy Mamola che non è mai stato campione del mondo ma è stato uno dei piloti più amati di sempre nel Motomondiale.

Un video incredibile, con uno scambio di battute iniziale poco comprensibile per l’auto non perfetto. Possiamo però vedere che Mamola sale sulla moto, per poi passare al posto del passeggero facendo un gesto a Schumacher come a dire “guida tu”…

Un momento magico, con il saluto di Valentino Rossi che, pilota della Yamaha, sarebbe arrivato in Ducati solo cinque anni dopo.

Una coppia fantastica, quella di Michael Schumacher e Randy Mamola, che avrebbe meritato anche una esperienza opposta, con Schumacher alla guida di una F1 biposto, e Mamola come passeggero.

