Fiat 600 Hybrid: il listino prezzi e le versioni

La nuova Fiat 600 Hybrid con il suo listino prezzi completo, offre una gamma di opzioni che soddisfano sia le esigenze di praticità quotidiana sia quelle di un impatto ambientale ridotto. Questo modello è un esempio lampante di come la tecnologia ibrida possa essere integrata in veicoli accessibili e attraenti, mantenendo allo stesso tempo l’impegno di Fiat verso soluzioni di mobilità sostenibili.

Fiat 600 Hybrid Versione Base: da 24.950 euro

La versione base della Fiat 600 Hybrid si presenta come un connubio ben equilibrato di comfort, funzionalità e sicurezza. Includendo cerchi in acciaio da 16”, il veicolo offre un aspetto robusto e pratico. Il comfort è garantito dal climatizzatore manuale con filtro antipolline, mentre il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori contribuiscono alla facilità di guida.

L’interno è impreziosito da un volante in tecnopelle con comandi radio, e il design esterno è definito da elementi come calotte nero opaco e proiettori FULL LED. In termini di sicurezza, si evidenzia la presenza di sistemi come la frenata di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti. Infine, l’aspetto audio-telematico è coperto da un cluster digitale TFT 7.0″ a colori e un sistema radio DAB 10”, assicurando intrattenimento e connettività durante la guida.

Fiat 600 Hybrid La Prima: da 30.950 euro

La versione “La Prima” della Fiat 600 Hybrid si distingue per una ricca dotazione che abbraccia estetica, comfort e tecnologia avanzata. Presenta cerchi in lega da 18”, interni raffinati con sedili anteriori riscaldati e regolabili, e illuminazione ambiente interna configurabile.

Per il comfort, offre clima automatico monozona, sedile guida con funzione massaggio e un avanzato sistema di keyless entry. La sicurezza è garantita da funzioni come abbaglianti automatici, blind spot detection e frenata di emergenza con rilevamento pedoni. Aggiunge inoltre elementi esterni distintivi e un sistema audio-telematico completo, con schermo TFT da 7.0″, navigatore e wireless charging pad.

Fiat 600 Hybrid (Red): da 35.950 euro

La versione (Red) della Fiat 600, come su tutti i modelli del marchio, unisce alta qualità a impegno sociale, perché l’acquisto di un esemplare in questo allestimento contribuisce alla lotta contro problemi sanitari globali come l’AIDS e il Covid, supportando il Fondo Globale. Lato puramente estetico, questa versione si distingue per il colore rosso acceso con calotte degli specchietti in nero, fari fendinebbia a LED, tessuto riciclato per i sedili e, anche negli interni, combinazione tra rosso e nero, oltre a trama dedicata. In termini di funzionalità, offre un’esperienza di guida confortevole e sicura, grazie a sistemi come il climatizzatore automatico, il freno di stazionamento elettrico, e la frenata di emergenza con rilevamento pedoni. L’esperienza multimediale è completata da un sistema audio-telematico avanzato, che include un cluster digitale e una radio DAB integrata con Uconnect Services.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED