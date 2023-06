Gorgona Cars ha svelato la nuova NM+, che ambisce a essere la quint’essenza del concetto di barchetta biposto e che rappresenta un’evoluzione della NM Concept, presentata lo scorso settembre.

La NM+ (il “+” indica l’abitacolo biposto) è realizzata a partire da una Mazda MX-5 NA completamente restaurata, ammodernata nella meccanica, perfezionata nel telaio e nella componentistica, nonché rifinita con materiali esclusivi. Una speedster leggera e potente, fedele all’architettura meccanica del modello originale, fatta di motore anteriore quattro cilindri, cambio manuale e trazione posteriore, e pensata per esaltare il puro piacere di guida analogico.

Sotto la carrozzeria, slanciata e affusolata, figura il motore Skyactiv-G della MX-5 di ultima generazione, il propulsore 2 litri aspirato più efficiente e performante mai prodotto dalla Mazda. Derivano dalla MX-5 ND anche la trasmissione con cambio manuale a 6 marce, il differenziale posteriore autobloccante e il PPF, la traversa di alluminio che fa da spina dorsale all’intero powertrain.

Gorgona Cars NM+: caratteristiche

Fin dall’inizio del suo concepimento, la NM è stata ideata per essere proposta in due versioni: una monoposto, più estrema; e una biposto, più fruibile. Contestualmente alla realizzazione della NM+, tutte le sovrastrutture del veicolo, il tonneau cover abitacolo, i cupolini anteriori e le gobbe aerodinamiche dietro i sedili, sono state interamente riprogettate ed alleggerite.

Le nuove componenti aggiuntive della carrozzeria della NM+ sono ora fatte di fibra di carbonio e, grazie anche all’ottimizzazione del loro design, pesano circa la metà di quelle in fibra di vetro viste sulla NM concept. Le gobbe posteriori, in particolare, sono state rimodellate per essere più affusolate e aerodinamiche.

Il tonneau cover dell’abitacolo incorpora ora il cupolino all’interno del quale è incastonata la strumentazione: le zone guidatore e passeggero sono separate da un bridge centrale che consente di avere, idealmente, due cellule abitative distinte e che contribuisce a schermare l’abitacolo dalle turbolenze, oltre a prestarsi a qualsiasi tipo di personalizzazione. Ripensato pure il cupolino anteriore, ora più protettivo e integrabile con un aero-screen trasparente, per la massima protezione dall’aria.

Tutti i particolari della carrozzeria originariamente cromati, così come molti di quelli interni, sono in tinta nera, a tutto vantaggio della contemporaneità visiva. I cerchi di lega leggera su cui poggia la NM+ sono i leggerissimi ed iconici Enkei RPF1 da 15”, gommati con pneumatici Yokohama A052, nella misura di 205/55. Il corredo tecnico include un assetto sportivo specifico, regolabile in estensione e compressione, e un nuovo impianto frenante.

Gli interni? Niente radio, climatizzatore o fronzoli di altro genere; rimangono solo i sedili monoscocca della portoghese LusoMotors RCC, moderni e leggerissimi, il volante by Momo dal diametro ridotto, la strumentazione – incastonata fra cupolino e tonneau cover rigido –, pedali, cambio e freno a mano. Plancia, pannelli porta e cuscini dei sedili sono rivestiti di Alcantara: questo pregiato materiale, eccellenza del Made in Italy, è stato scelto per la sua notoria durabilità, per il piacevole effetto al tatto e per la sua intrinseca leggerezza.

