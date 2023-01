Uomo estratto dall’auto un istante prima di essere avvolto dalle fiamme

Scene drammatiche quelle viste a Las Vegas, quando proprio davanti al famoso Venetian Hotel una BMW è andata a sbattere contro una delle palme nello spartitraffico.

L’automobilista ha immediatamente perso conoscenza, mentre sotto al cofano iniziava a sprigionarsi un incendio. A quel punto arrivava un agente di polizia che insieme ad un passante cercava in tutti i modi di spostare l’automobilista dal posto di guida.

Come si vede nel video, operazione portata a termine con fatica ma con successo, proprio un istante prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo. Un vero e proprio miracolo, considerando che le fiamme avrebbero avvolto completamente l’automobilista.

La Polizia di Las Vegas si è complimentata per il rapido intervento del proprio agente, ma soprattutto dell’aiuto dato da quello che è stato definito un buon samaritano. Insieme all’automobilista sono stati portati in ospedale per precauzione, mentre sono in corso le indagini per individuare la causa dell’incidente.

