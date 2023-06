Dimenticano sull’aereo le spoglie di un uomo all’aeroporto di Dublino e vengono rispedite in Grecia

Le spoglie di un uomo deceduto all’estero sono state erroneamente lasciate su un aereo e riportate in Grecia. Il fatto è accaduto all’aeroporto di Dublino, ed ha ovviamente causato grande angoscia alla famiglia dell’uomo, oltre ad una serie di polemiche culminate con una indagine interna presso l’aeroporto.

Ma come è potuto accadere un simile errore? Secondo quanto riportato dal quotidiano irlandese Sunday Independent, i servizi di terra hanno completamente trascurato di rimuovere la bara dell’uomo da un volo della Aegean Airlines proveniente dalla Grecia il 22 maggio. Tutto ciò è avvenuto proprio mentre la famiglia era presente all’aeroporto, in attesa con una carro funebre. A causa di un “errore di carico”, la bara non è stata notata e rimossa come previsto, finendo così per ritornare sull’aereo diretto in Grecia.

Dopo essere stati informati dell’errore, i familiari del defunto si sono trovati costretti a fare ritorno a casa e a riorganizzare il funerale.

Swissport, l’azienda responsabile dei servizi di terra presso l’aeroporto di Dublino, si è impegnata al massimo per risolvere il problema nel minor tempo possibile. È stata organizzata il rimpatrio delle spoglie attraverso un’altra compagnia aerea, che le ha riportate in patria il giorno successivo. Swissport ha anche emesso una formale scusa alla famiglia del defunto e un portavoce ha confermato l’avvio di un’indagine interna sull’errore commesso.

Questa spiacevole vicenda ha suscitato grande sgomento nella famiglia, che si è trovata a dover affrontare una situazione estremamente difficile. Nel frattempo, la Dublin Airport Authority è stata contattata ma ha rifiutato di commentare l’incidente, lasciando che le indagini interne proseguano il loro corso.