Il sistema Street Parking di Viasat è pronto per le Smart Cities

AIRPARK si avvarrà della soluzione Street Parking di Viasat dedicata al controllo ed al sanzionamento delle aree di sosta regolamentata.

Viasat entra a far parte di AIPARK (Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità), uno dei network più importanti per gli operatori del settore dei servizi a livello nazionale e locale, pubblici e privati, competenti nella gestione dei parcheggi in struttura e della sosta tariffata su strada.

Il sistema di sosta è particolarmente caratterizzato dall’innovazione per le soluzioni di mobilità sostenibile, introducendo i fattori della digitalizzazione e della gestione smart delle attività di monitoraggio dei vari componenti della mobilità urbana, non per ultimo l’analisi e la prevenzione dei comportamenti scorretti.

Proprio in questa logica, si colloca lo Street Parking, la soluzione verticale della suite Smart City di Viasat, che già effettua chiamate di emergenza ad AREU, dedicata al controllo e sanzionamento delle aree di sosta regolamentata. L’ampia possibilità di elaborazione delle informazioni di Street Parking permette analisi accurate dei dati di occupazione e pagamento, consentendo attività e azioni mirate correttive e/o di pianificazione e sviluppo.

Gli utenti non dovranno più perdere tempo prezioso in lunghi tragitti a piedi per cercare il parcometro più vicino e riportare il tagliando di sosta nella vettura. Infatti, le verifiche vengono effettuate sulla targa del mezzo in sosta e non sul ticket esposto. Street Parking abilita una gestione intelligente ed efficace dei parcheggi su piattaforma Cloud che si concretizza in una maggiore efficienza nella gestione, nonché migliori servizi e tutele per l’utenza.

Street Parking, unitamente a Street Control e Urban Security, costituiscono una piattaforma unica per la gestione del territorio in ottica Smart City. La suite Viasat per le Smart City offre massimi livelli di sicurezza e privacy con grande scalabilità e modularità delle funzioni, disponibilità continua del servizio e semplicità di utilizzo dell’interfaccia web, secondo logiche multi-account e multi-tenant.

