Orari F1 Baku 2023 oggi su TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari F1 Baku 2023 oggi per vedere su TV8 il Gran Premio dell’Azerbaijan il 30 Aprile alle 18 con la diretta SKY alle 13.

La griglia di partenza del GP dell’Azerbaijan è caratterizzata da una pole position sorprendente, ottenuta da Charles Leclerc su Ferrari. Il pilota monegasco è riuscito a fermare il cronometro sull’1:40.203, battendo il leader della classifica Max Verstappen di quasi due decimi. Terzo posto in griglia per Sergio Perez, che ha preceduto l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz. La gara si preannuncia molto combattuta e interessante, con l’obiettivo per molti piloti di conquistare la vetta della classifica iridata.

Orari F1 Baku 2023 oggi su TV8

Oggi Sabato 29 aprile

17:00 replica F1 Qualifiche

18:45 F1 Sprint (17 giri o 60 minuti)

Domenica 30 aprile

18:00 F1 Gara

Orari F1 Baku 2023 oggi su SKY e NOW

Oggi Sabato 29 aprile

11:30 F1 prove libere 2

13:15 F2 gara sprint

15:30 F1 Sprint

Domenica 30 aprile

09:35 F2 Feature Race

13:00 F1 Gara

