Orari MotoGP TV8 oggi Spagna 2022 in diretta e in chiaro

Orari MotoGP TV8 oggi Spagna 2022 per vedere in diretta e in chiaro il weekend del 1 Maggio prove e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Ecco gli orari MotoGP TV8 oggi Spagna 2022 che sarà trasmesso in diretta e in chiaro. Tutti davanti alla tv per la gara della MotoGP domenica 1° maggio alle ore 14, che ovviamente sarà visibile anche su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Il warm up delle tre classi del Motomondiale è in programma sempre per domenica, dalle 8.55 in avanti. Alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la Moto2 in attesa della MotoGP. In pista ci sarà anche la Moto E sabato alle 16.10 Race 1, domenica alle 17 Race 2.

Orari MotoGP TV8 Spagna con SKY e NOW

Oggi Sabato 30 aprile

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.10: Moto E-Race 1

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Talent Time

Ore 17.30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 1° maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

—–

