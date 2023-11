Orari MotoGP oggi Qatar Lusail 2023 TV8 e con Sky e NOW

Ecco gli orari MotoGP oggi Qatar Lusail 2023 su TV8, in programma per domenica 19 novembre 2023 alle 18:00. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta attraverso Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1. Per chi preferisce la comodità della visione in differita, TV8 trasmetterà la gara alle 20:00. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Secondo il Calendario della MotoGP il prossimo sarà l’ultima gara della stagione, che si correrà il 6 Novembre per il GP di Valencia.

Griglia di Partenza MotoGP Qatar 2023

Luca Marini si è assicurato la pole position nel GP del Qatar di MotoGP, uno degli ultimi eventi cruciali della stagione. Al suo fianco, in una sorprendente seconda posizione, troviamo Di Giannantonio, seguito da Alex Marquez, che completa la prima fila. L’attesa competizione tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin prosegue: Bagnaia partirà dalla quarta posizione, mentre Martin segue in quinta, promettendo una gara intensa.

1ª fila: 1. Marini, 2. Di Giannantonio, 3. A. Marquez

2ª fila: 4. Bagnaia, 5. Jorge Martin, 6. Zarco

3ª fila: 7. M.Marquez, 8. Vinales, 9. R. Fernandez

4ª fila: 10. A. Espargaro, 11. Binder, 12. A. Fernandez

5ª fila: 13. Bezzecchi, 14 Quartararo., 15. Bastianini

6ª fila: 16. Miller, 17. Oliveira, 18. Morbidelli

7ª fila: 19. P. Espargaro, 20. Mir, 21. Lecuona

8ª fila: 22. Nakagami

Orari MotoGP Qatar 2023 TV8

Qui sotto gli orari della MotoGP in chiaro sul canale TV8, con le tre gare del motomondiale in differita.

Oggi domenica 19 novembre in differita

Ore 17:00: Gara Moto3

Ore 18.30: Gara Moto2

Ore 20.00: Gara MotoGP

Orari MotoGP Qatar 2023 SKY e NOW in diretta

Ecco gli orari della MotoGP in diretta per il warm-up e le tre gare in programma.

Oggi domenica 19 novembre

Ore 13.35: warm up MotoGP

Ore 14: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: gara Moto3

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.15: gara Moto2

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.30: Grid

Ore 18.00: gara MotoGP

Ore 19.00: Zona Rossa

Ore 20.00: Race Anatomy MotoGP

