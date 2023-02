Il calendario MotoGP 2023 avrà inizio il weekend del 26 marzo e si concluderà il weekend del 26 novembre: otto mesi esatti e 21 gare in tutto il mondo, che prenderanno il via dal Portogallo per concludersi a Valencia, passando per l’America, l’Asia e l’Oceania. Due le tappe italiane, in programma al Mugello (11 giugno) e a Misano (10 settembre).

Alcune date saranno in comune con il calendario di Formula 1 2023 per dar vita alle ormai classiche domeniche all’insegna dei motori. Tra i mesi più serrati, giugno e settembre, con tre gran premi in programma, e ottobre, con addirittura quattro appuntamenti in agenda.

Calendario MotoGP 2023: date e orari tv

Tutti sulla griglia di partenza, dunque: Francesco Bagnaia per bissare il successo dello scorso anno su Ducati e altri piloti come Bastianini, Quartararo e Marc Marquez a dargli battaglia. I weekend di gara prevedranno sempre due sessioni di prova il venerdì, le qualifiche e la Sprint Race, da quest’anno appuntamento fisso, il sabato e il vero e proprio GP la domenica. Ecco qui le date, i circuiti e gli orari della Moto GP 2023.

Data Evento Sede Orario diretta tv 26 marzo GP Portogallo Portimao 14:00 2 aprile GP Argentina Termas de Rio Hondo 20:00 16 aprile GP Americhe Austin 20:00 30 aprile GP Spagna Jerez 14:00 14 maggio GP Francia Le Mans 14:00 11 giugno GP Italia Mugello 14:00 18 giugno GP Germania Sachsenring 14:00 25 giugno GP Olanda Assen 14:00 9 luglio GP Kazakistan Sokol 12:00 6 agosto GP Gran Bretagna Silverstone 14:00 20 agosto GP Austria Spielberg 14:00 3 settembre GP Catalunya Barcellona 14:00 10 settembre GP San Marino Misano 14:00 24 settembre GP India Greater Noida 10:00 1 ottobre GP Giappone Motegi 08:00 15 ottobre GP Indonesia Mandalika 08:00 22 ottobre GP Australia Phillip Island 05:00 29 ottobre GP Thailandia Buriram 10:00 12 novembre GP Malesia Sepang 09:00 19 novembre GP Qatar Lusail 16:00 26 novembre GP Valencia Valencia 14:00

—–

