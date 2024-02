OnePlus ha presentato il suo nuovo gioiello tecnologico: OnePlus Watch 2. Il nuovo smartwatch segna un’evoluzione significativa nel panorama degli smartwatch grazie all’integrazione dell’ultima versione del sistema operativo di Google, Wear OS 4.

OnePlus Watch 2 si distingue per la sua architettura Dual-Engine, che combina due chipset all’avanguardia: il Snapdragon W5 per le operazioni più potenti e il BES 2700 MCU Efficiency per i compiti più leggeri e le funzioni in background. Questa innovativa configurazione non solo ottimizza il consumo energetico ma garantisce anche prestazioni di alto livello, con una durata della batteria che può arrivare fino a 100 ore in modalità Smart completa.

La combinazione di hardware e software avanzati rende OnePlus Watch 2 uno strumento prezioso per chi è alla ricerca di un dispositivo che non solo tenga il passo con il ritmo frenetico della vita quotidiana ma che offra anche supporto concreto per il benessere fisico. Attraverso l’app OHealth, lo smartwatch è in grado di raccogliere e analizzare dati sanitari completi, supportando oltre 100 modalità sportive e fornendo analisi dettagliate del sonno, monitoraggio dello stress e molto altro ancora.

Con l’aggiunta delle più popolari app Google come Maps, Assistant, Wallet e Calendar, OnePlus Watch 2 promette di diventare un estensione indispensabile del proprio smartphone, migliorando l’esperienza quotidiana con funzionalità che arricchiscono ogni momento della giornata.

Sul fronte del design, OnePlus Watch 2 si ispira alla Serie 12, con un quadrante rotondo che richiama il design distintivo della serie e una copertura in vetro zaffiro 2,5D che garantisce resistenza ai graffi. Il telaio in acciaio inossidabile, la certificazione MIL-STD-810H e la resistenza IP68 e 5ATM lo rendono un dispositivo adatto ad affrontare qualsiasi sfida, in qualsiasi ambiente.

Disponibile al prezzo di 329 euro, sarà in vendita in Europa, India e Nord America attraverso il sito ufficiale.

