Il nuovo Omega Seamaster Planet Ocean Dark Grey scrive un nuovo capitolo della sua tradizione tecnologica con il lancio dell’orologio audace realizzato in ceramica al nitruro di silicio.

Una novità assoluta per la manifattura svizzera di Bienne, che sceglie per la prima volta di utilizzare il nitruro di silicio su larga scala nella realizzazione di una creazione orologiera. Il risultato è un orologio progettato per l’avventura, icona di robustezza e leggerezza.

Omega Seamaster Planet Ocean Dark Grey: caratteristiche

La ceramica al nitruro di silicio offre infatti un comfort ottimale al polso in virtù della sua leggerezza, mentre la robustezza del modello lo rende l’alleato perfetto per le esplorazioni professionali. In termini di design, questo materiale color grigio scuro è stato scelto per la realizzazione della cassa da 45.5 mm, dell’anello della lunetta e del fondello con sistema brevettato Naiad Lock.

Omega ha invece scelto il titanio grado 5 a contrasto per la realizzazione del quadrante sabbiato con lancette e indici in antracite, della lunetta e della fibbia déployante del cinturino. Questa particolare lega di titanio è la prediletta nel settore aerospaziale. Potenzia la resistenza, l’integrità e la durabilità dell’orologio senza sacrificarne la leggerezza al polso.

In linea con il tema scelto, anche il movimento vanta un’estetica dalle cromie scure. L’orologio è infatti animato dal calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8906 in titanio grado 5, un movimento ultraleggero dotato di funzione GMT, che garantisce massima precisione ed elevate prestazioni.

Il calibro è protetto da un fondello in vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. L’orologio è impermeabile

fino a 600 metri, rispecchiando la straordinaria tecnologia pensata per l’uso marittimo che da sempre è distintiva della collezione Seamaster.

