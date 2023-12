U-BOAT, celebre per la sua originalità nel design, introduce la nuova versione della sua iconica collezione Capsule, ispirata al mondo sottomarino e ai primi batiscafi degli anni ’30. Questa nuova edizione, chiamata Capsule 2.0, rappresenta una fusione perfetta di estetica steampunk e tecnologia avanzata, e rende omaggio alle visionarie esplorazioni sottomarine di Jules Verne.

U-BOAT Capsule 2.0: caratteristiche

Il primo modello Capsule fu presentato nel 2015, ispirato dai primi batiscafi per l’esplorazione sottomarina. Questi sommergibili primordiali avevano una forma arrotondata con oblò sferici in vetro ultra-resistente, utilizzati per garantire la sicurezza delle persone all’interno della cabina. Il designer Italo Fontana ha ripreso queste caratteristiche storiche e le ha reinterpretate con una moderna sensibilità nel design.

Il nuovo Capsule è dotato di un vetro zaffiro antiriflesso, spesso e bombato, che amplifica la vista sul quadrante scuro, creando un effetto lente di ingrandimento, e sigillato alla cassa attraverso una ghiera esterna e indipendente fissata ad essa con 5 viti.

Disponibile in due dimensioni, 50mm e 45mm, la cassa dell’orologio è realizzata in titanio grado 5 per la sola versione da 50mm, e in acciaio trattato PVD e acciaio satinato per entrambe le grandezze, tutte con quadrante nero e una piccola finestra per la data alle ore 9.

La versione in titanio sotto il vetro zaffiro vanta un quadrante composto da 3 strati con quello superiore in metallo nero e con indici e numeri trattati in superluminova beige oltre ad un indicatore aggiuntivo delle 24 ore.

Le versioni in acciaio 316L trattato in PVD sono disponibili in entrambe le misure, 45mm e 50mm, sempre con quadrante nero ma con indici e numeri trattati con superluminova blu e senza il contatore delle 24 ore. Per completare la gamma, un 50mm e un 45mm entrambi con cassa in acciaio 316 L, sempre con quadrante nero, privi di contatore delle 24 ore e con indici e numeri in superluminova beige.

Il movimento è uno svizzero Sellita SW200, modificato secondo le specifiche U-BOAT, con una frequenza di 28.800 alternanze orarie e una riserva di carica di 41 ore. Gli orologi sono completati da un fondello bloccato da 4 viti, con inciso al laser l’immagine di una batisfera, e da un cinturino in pelle fatto a mano.

Ogni orologio è resistente fino a una profondità di 100 metri. Gli orologi Capsule sono in edizione limitata, con solo 90 pezzi per la versione in titanio e 200 pezzi per le altre versioni. Il design futuristico e lo stile steampunk rendono questi orologi un vero e proprio pezzo da collezione, perfetto per gli amanti dell’orologeria.

