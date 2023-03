Maurice Lacroix Pontos Chronograph: lo storico marchio della Giura rivisita il suo popolarissimo modello Pontos Chronograph 43 mm, presentando quattro nuove versioni. I quadranti effetto soleil, disponibili in nero o grigio canna di fucile, possono essere abbinati a un cinturino in pelle o a un bracciale a 3 file di maglie, per uno stile contemporaneo dal fascino senza tempo.

Marchio in costante evoluzione, Maurice Lacroix ha rivisitato l’amatissima collezione Pontos creando nuove versioni dei modelli Chronograph. In aggiunta all’orologio originale, il più recente Pontos Chronograph presenta una serie di piccoli miglioramenti che rendono questo segnatempo ancora più unico.

Maurice Lacroix Pontos Chronograph: caratteristiche

E per Pontos Chronograph, non solo quattro nuovissime versioni, ma anche una serie di migliorie generali a rendere ancora più unico questo intramontabile segnatempo. I numeri arabi sul quadrante conferiscono un tocco moderno all’orologio, permettendo una lettura ancora più

immediata delle ore e donando un tocco più moderno.

Le due lancette principali, parzialmente scheletrate, sono rivestite in Super-Luminova bianca, per garantire una buona leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo trattamento luminescente, inoltre, è ripreso anche sulla lancetta dei secondi del cronografo

centrale.

Nel disegnare il nuovo Pontos Chronograph, il team di design di Maurice Lacroix si è focalizzato infatti sull’ottimizzazione della leggibilità delle ore e sulla celebrazione dell’altissima qualità del modello. Chiara e nitida, la minuteria si trova sul rehaut, mentre la superficie del quadrante presenta un motivo soleil che crea vivaci giochi di luce.

Il contatore cronografico delle 12 ore, posizionato a ore 6, incorpora un datario presentato su un disco in abbinamento cromatico, che aggiunge un senso di armonia e coesione all’orologio. Inoltre, il fondello trasparente permette di ammirare il calibro automatico ML112. Il movimento è impreziosito da motivi Côtes de Genève e venature circolari, mentre il rotore presenta un motivo Côtes de Genève verticale e una lavorazione effetto soleil.

Sono disponibili un bracciale in acciaio inossidabile a 3 file di maglie e un cinturino in pelle nera. Quest’ultimo presenta l’ormai leggendario logo “M”, che ne sottolinea raffinatezza e autenticità. In linea con la celebre collezione Aikon, il nuovo Pontos Chronograph 43 mm presenta l’Easy Strap Exchange System della Maison, per poter sostituire il cinturino con semplicità, senza l’utilizzo di particolari strumenti.

Ulteriore esempio dell’approccio innovativo di Maurice Lacroix all’orologeria è la confezione del nuovo Pontos Chronograph. A seguito del successo riscosso dalla collezione Aikon #tide, con modelli realizzati a partire da upcycling di rifiuti sottratti agli oceani, il marchio correda ora tutti i propri orologi di una confezione realizzata in #tide Ocean Material.

Per realizzare ogni scatola sono necessarie 34 bottiglie di plastica, il che significa 34 bottiglie in meno che inquinano il mare. Ogni confezione comprende uno scomparto dedicato per un cinturino aggiuntivo e presenta un codice QR che, se scansionato, rimanda a un manuale d’uso digitale, eliminando la necessità di istruzioni cartacee e riducendo ancora una volta l’impatto ecologico.

