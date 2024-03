Blancpain Fifty Fathoms Automatique 2024

Blancpain presenta i nuovi Fifty Fathoms Automatique 2024 da 42 mm in oro rosso e titanio grado 23. Con il calibro di manifattura 1315, questi segnatempo sono destinati a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di orologi subacquei.

Blancpain ha svelato la nuova collezione Fifty Fathoms Automatique 2024, presentando i nuovi modelli in oro rosso e titanio grado 23 con un diametro di 42 mm. Questi nuovi orologi seguono il successo dell’edizione limitata Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 1. La famiglia Fifty Fathoms Automatique monta l’efficiente calibro 1315, un movimento automatico robusto e preciso che offre un’importante riserva di carica costante di cinque giorni grazie ai suoi tre bariletti montati in serie.

Oltre alla loro imponente storia, questi nuovi Fifty Fathoms Automatique brillano per la scelta dei materiali. L’oro rosso offre un tocco di raffinata eleganza, mentre il titanio grado 23, noto per la sua leggerezza e resistenza, garantisce una vestibilità sportiva. Entrambe le versioni sono coronate da una lunetta in zaffiro, che non solo aumenta la solidità dell’orologio ma ne facilita anche la lettura sotto l’acqua.

Al cuore di questi capolavori orologieri batte il calibro di manifattura 1315, con prestazioni cronometriche di alto livello e una regolazione dell’ora di estrema precisione grazie alla funzione stop secondi. La decorazione di questo movimento rispecchia i più alti standard dell’Alta Orologeria, con una massa oscillante in oro rosso 18 carati decorata e trattata con un rivestimento NAC, rievocando il design storico del modello del 1953.

Le opzioni di personalizzazione estendono l’esclusività di questi orologi, con quadranti disponibili in blu o nero e un’ampia gamma di cinturini, che vanno dalla tela da vela, al Nato, al caucciù testurizzato “tropic” (che trae ispirazione dal modello del 1953), fino al bracciale in titanio.

Fonte Blancpain

Copyright Image: Sinergon LTD