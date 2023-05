Il nuovo Roger Dubuis Excalibur Monobalancier Titanium è realizzato in titanio Grado 5, questo segnatempo iper moderno

caratterizzato da comfort, estetica e alte prestazioni è una variante incredibilmente leggera dell’iconico Excalibur MB originale.

A dimostrazione del suo approccio innovatore che reinventa le regole del gioco, Roger Dubuis ha completamente ricreato in titanio il suo iconico Excalibur MB. Il titanio, 33% più leggero dell’acciaio e con un ottimo rapporto resistenza-peso, è il metallo dell’era spaziale e offre una quantità di benefici intrinseci, è duttile, ipoallergenico, e con spiccate proprietà anticorrosive e antimagnetiche.

Roger Dubuis Excalibur Monobalancier Titanium: caratteristiche

Esperti nell’uso dei materiali tecnici, gli orologiai di Roger Dubuis continuano a dar prova della loro maestria realizzando la lunetta e la cassa nella complessa ed espressiva forma simbolo della Maison, nonostante le sfide tecniche legate alla lavorazione di un metallo duttile come il titanio Grado 5.

Per assicurare che il segnatempo esprima il suo carattere tanto di giorno quanto di notte, il SuperLuminova è stato applicato sulle

punte delle lancette, sugli indici delle ore e sul logo. E per un look interamente metallizzato, anche il bracciale è stato realizzato in titanio.

Grazie all’uso di maglie sapientemente accorciate, l’apparentemente impercettibile rielaborazione dell’articolazione crea un grande impatto in termini di aderenza al polso. Un’evoluzione volta a migliorare completamente la vestibilità e la mobilità dell’orologio include anche l’esclusivo sistema di sgancio rapido della Maison, che assicura a chi lo indossa comfort e versatilità in ogni circostanza.

Moderno e originale, l’Excalibur MB Titanium è impreziosito da una sofisticata finitura metallica opaca completata da splendenti smussature lucide sul bracciale. Un elegante contrasto estetico che supera le sfide intrinseche del titanio rivelando l’evoluta prodezza tecnica dei maestri orologiai.

L’attenzione al dettaglio si spinge ancora oltre tramite l’integrazione dell’ansa centrale della cassa con le maglie del bracciale così da rendere l’estetica ancora più armoniosa. Certificato con il Poinçon de Genève, il segnatempo è composto da elementi minuziosamente rifiniti a mano con la massima cura.

Alimentato dal movimento automatico RD720SQ, l’orologio presenta un calibro già celebre per le sue prestazioni mozzafiato. Il micro-rotore è progettato per ridurre al minimo le vibrazioni, mentre l’incredibile inerzia del bilanciere ottimizza la stabilità e riduce la sua sensibilità agli urti. Da ultimo, la meccanica avanzata della ruota di scappamento in silicio diamantato, unita alle pietre in silicio diamantato sulle palette, assicura un’incredibile riserva di carica di 72 ore, offrendo a chi lo indossa praticità e comodità maggiori.

