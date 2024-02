La nuova collezione Puma x Pleasures 2024 è un’audace fusione di elementi racing e punk che danno vita a una serie di capi d’abbigliamento, accessori e sneakers davvero audaci.

Puma e Pleasures rinnovano la loro dinamica partnership, lanciando una seconda collezione per il 2024, che segue il successo della loro prima collaborazione stagionale del 2023 e delle precedenti edizioni limitate delle sneaker Suede XL e Velophasis. Quest’anno, i due brand portano sulla scena streetwear una fusione tra l’energia del mondo racing e l’anima ribelle del punk, traducendo questa sinergia in una linea di abbigliamento e accessori che lascia il segno.

La nuova gamma include capi tagliati e cuciti con precisione, t-shirt grafiche, accessori essenziali, oltre a due reinterpretazioni audaci della sneaker Puma Spirex e una rinnovata edizione della TS-01 slip-on. I capi d’abbigliamento, caratterizzati da un design strutturato, attingono ispirazione dal mondo del motorsport, utilizzando materiali di alta qualità e una palette di colori dominata da tonalità monotonali e accenti neon vivaci. Seguendo una “ricetta per la distruzione”, la collezione si accompagna a immagini ad alta velocità, con un gioco di loghi che si intrecciano in modo creativo tra i vari pezzi.

Elementi distintivi come la Cellerator Track Jacket e i Cellerator Track Pants hanno un forte dna racing, mentre gli indispensabili dello streetwear, quali la LS Tee e la Graphic Tee, si distinguono per una grafica accattivante e dettagli curati. Gli accessori, inclusi il Cap e la Cross Body Bag, riflettono l’attenzione ai dettagli con un intrigante gioco di loghi integrato nel design.

Per quanto riguarda le calzature, Pleasures reinterpreta la silhouette Spirex con un design asimmetrico ispirato alle running spikes del 2000, presentata in due eleganti varianti monocromatiche. La versione Pleasures della TS-01, invece, si distingue per una tomaia imbottita e una chiusura innovativa con fibbia, sottolineando la fusione tra comfort e stile.

Copyright Image: Sinergon LTD