Puma Suede XL: il remix supersized dell’iconica sneaker

La Suede XL di Puma rappresenta è l’audace evoluzione dell’iconica sneaker Suede, che ha segnato la storia del brand e delle subculture urbane. Con le sue proporzioni esagerate, ispirate all’estetica skate degli anni ’90 e 2000, questa sneaker combina nostalgia e innovazione, proponendo un design unico che non passa inosservato.

Puma ha presentato la nuova Suede XL, una reinterpretazione audace e ingrandita dell’iconica sneaker Suede, simbolo indiscusso del brand sin dalla sua prima apparizione alla fine degli anni ’60. Questa nuova versione si distingue per il suo design audace, che prende ispirazione dall’estetica delle calzature skate degli anni ’90 e dei primi anni 2000, fondendo nostalgia retrò e innovazione in un unico modello.

La Suede, con la sua tomaia in morbido camoscio, ha attraversato decenni di storia, passando dalle performance olimpiche alle dancefloor, e diventando un punto di riferimento per le subculture dell’hip-hop, della breakdance, e un must-have per writers e B-boys. La sua eredità, che ormai abbraccia musica, stile e sport, l’ha resa una vera e propria icona.

La Suede XL eleva l’icona a nuove dimensioni, grazie a una silhouette low-top dalle proporzioni esagerate che richiamano l’attenzione non solo per il comfort ma anche per l’estetica distintiva. La linguetta imbottita e gli lacci ultra larghi sono elementi chiave che sottolineano l’ispirazione skate Y2K, mentre la robusta suola ammortizzata garantisce sia stile che funzionalità.

Disponibile inizialmente nella vibrante colorway “Electric Blue”, la Suede XL di Puma è già disponibile online sul sito e nei negozi del brand e presso selezionati retailer. Altre varianti di colore seguiranno nel corso dell’anno, arricchendo ulteriormente la collezione e per offrire a tutti gli appassionati ancora più opzioni per esprimere il proprio stile unico.

Copyright Image: Sinergon LTD