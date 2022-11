Altro che gomme invernali, guardate che spettacolo questi cingoli da auto!

Quando il tempo ed il clima diventano rigidi, in alcune zone del nostro pianeta le normali catene da neve non bastano. Ecco allora il video del sistema Track’N’Go in azione: uno spettacolo, vero?

Progettato in Canada, il sistema permette di montare veri e propri cingoli ad ognuna delle quattro ruote dell’automobile, in maniera semplice e rapida in soli 15 minuti. In questo modo il veicolo viene trasformato in un mezzo adatto a qualsiasi tipo di neve, senza dover effettuare altre modifiche.

Ovviamente non sono omologati per circolare sulle strade pubbliche in Italia, possono invece essere utilizzati in spazi privati.

