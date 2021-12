Con il kit ripara fari di Quinnie i fari tornano a splendere come nuovi!

Il kit ripara fari di Quinne è in offerta: non perdere l’occasione di acquistarlo ad un prezzo conveniente.

Ne avevamo parlato anche in un altro articolo: non c’è niente di peggio che girare con le lampadine nuove, ma con un fascio di luce scarso causato dai fari che si sono opacizzati.

Un sistema per far tornare i fari brillanti come all’inizio.

Ecco allora che ci viene in aiuto questo kit che può eliminare efficacemente i graffi dei fari dell’auto e risolvere il problema del suo ingiallimento. Ovviamente non si tratta solo di una questione estetica, perché il fattore visibilità e sicurezza non va mai trascurato.

Come funziona? Utilizzando la carta vetrata in dotazione è possibile effettuare la levigatura, avendo cura di utilizzare acqua per evitare che la superficie della lampada si scaldi. Con molta pazienza è necessario rimuovere l’ingiallimento, le crepe o i graffi sul faro. Dopo l’operazione di levigatura, è necessario pulire la superficie della lampada con un panno umido, controllando la uniformità e successivamente asciugando con cura. Attenzione: la carta vetrata dopo la levigatura non può essere riutilizzata.

Il passo successivo è quello del rivestimento con il liquido protettivo. E’ necessario aggiungere ovviamente il liquido nella tazza di nebulizzazione, riscaldarlo a vapore collegandolo alla presa accendisigari, accendere il proiettore, scollegare l’alimentazione dopo l’atomizzazione.

Qui bisognerà prestare la massima cura perché, dopo la fumigazione, la superficie della lampada del faro non deve essere toccata da oggetti per 5 ore per evitare la formazione di graffi.

Disponibile su Amazon dove ha raccolto quasi 100 recensioni con 4 stelle su 5.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.