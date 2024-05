Tenda da gancio traino Thule Outset: per esperienze outdoor indimenticabili

Thule Outset è l’innovativa tenda da gancio traino facile da montare, confortevole e con un basso impatto sui consumi del veicolo, per un’esperienza outdoor senza compromessi.

Thule Outset è la nuova soluzione pratica, confortevole e innovativa per gli amanti delle attività outdoor. Questa tenda, progettata per essere montata sul gancio traino di un’auto, si distingue per la facilità di installazione, il comfort paragonabile a quello di casa e un impatto minimo sui consumi del veicolo. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che rendono Thule Outset unica nel suo genere.

Montaggio facile e veloce

Montare la tenda Thule Outset al gancio traino di un’auto è un’operazione semplice, che può essere effettuata anche da soli. Basta avvicinare la tenda al veicolo, agganciarla al gancio traino, tirare una maniglia verso il basso per fissarla e infine bloccarla in posizione. Una volta arrivati a destinazione, aprire la tenda richiede solo pochi minuti. Inoltre, la tenda può essere comodamente staccata dall’auto per consentire rapidi spostamenti, rendendo l’intera esperienza di campeggio più fluida e senza stress.

Comfort come a casa

La Thule Outset è progettata per offrire un comfort eccezionale. Le finestre panoramiche e l’ampio spazio interno rendono questa tenda ideale per dormire e trascorrere del tempo con la famiglia o gli amici. La struttura resistente alle intemperie, combinata con un materasso morbido, assicura un riposo confortevole come quello del letto di casa. Thule ha sottoposto la tenda a rigorosi test presso il Thule Test Center, riconosciuti a livello mondiale, che includono simulazioni di pioggia e vento estremi e crash test, garantendo la massima sicurezza durante il pernottamento e la guida.

Basso impatto sui consumi

Una delle caratteristiche distintive della Thule Outset è il suo basso impatto sui consumi. Posizionare la tenda sul retro della macchina significa ridurre il consumo di carburante o la durata della batteria del veicolo, liberando al contempo spazio sul tetto per altre attrezzature. Questo è particolarmente utile nel caso in cui il tetto del veicolo non possa sostenere un carico pesante.

Fonte Thule

Copyright Image: Sinergon LTD