Tende montabili tetto auto: Thule Approach è la tenda che rende ogni viaggio in auto più avventuroso, confortevole e divertente. Con questa tenda, ogni veicolo, che sia un SUV o un’utilitaria, può essere trasformato in una seconda casa, per vivere la van life o passare un weekend nella natura con tutti i comfort.

Tende montabili tetto auto: Thule Approach con struttura flessibile

La ragione principale per cui Thule Approach è così spaziosa è semplice: la sua struttura flessibile le permette di essere leggera e non gravare eccessivamente sul tettuccio dell’auto quando è chiusa, ma di raddoppiare la sua superficie una volta aperta. Lo spazio interno è quindi ampio, con grandi finestre ai lati e nella parte superiore, che permettono di ammirare i panorami circostanti in qualunque condizione atmosferica.

Il materasso a schiuma a doppia densità offre inoltre un’esperienza di campeggio eccezionale. La copertura anti-pioggia integrata è facilmente installabile o rimovibile. Offre il massimo della ventilazione in caso di temperature alte, e protegge efficacemente dalle intemperie.

Le innovative staffe di montaggio permettono di installare la tenda sull’auto in pochissimi minuti. Le staffe fissano inoltre la tenda alle barre, per una maggiore sicurezza. Giunti a destinazione, Thule Approach si apre in soli 3 minuti, e quando si riparte, si ripiega facilmente. Per godere di ancora più spazio, è inoltre possibile installare una veranda o un tendalino (venduti separatamente).

Thule Approach è disponibile in tre colori e tre dimensioni, S (al prezzo raccomandato di 2563 €), M (al prezzo raccomandato di 3076 €) ed L (al prezzo raccomandato di 3590 €).

Accessori per Thule Approach

Thule Approach Annex permette di creare uno spazio aggiuntivo ideale per vestirsi, cucinare o riporre le attrezzature. Ripara da sole, insetti e pioggia ed è utilizzabile anche come posto letto aggiuntivo.

permette di creare uno spazio aggiuntivo ideale per vestirsi, cucinare o riporre le attrezzature. Ripara da sole, insetti e pioggia ed è utilizzabile anche come posto letto aggiuntivo. Thule Approach Awning aiuta a riparare dal sole nei giorni più caldi e gli imprevedibili acquazzoni estivi. Inoltre, può essere usato come area relax in combinazione a un tavolino e delle sedute.

aiuta a riparare dal sole nei giorni più caldi e gli imprevedibili acquazzoni estivi. Inoltre, può essere usato come area relax in combinazione a un tavolino e delle sedute. Thule Anti-Condensation Mat crea un cuscinetto d’aria che impedisce all’umidità di penetrare nel materasso.

crea un cuscinetto d’aria che impedisce all’umidità di penetrare nel materasso. Thule Approach Fitted Sheet è lavabile in lavatrice, mantiene la tenda pulita e confortevole quando si dorme.

è lavabile in lavatrice, mantiene la tenda pulita e confortevole quando si dorme. Thule Approach Insulator è lo strato aggiuntivo che offre una maggiore protezione dal freddo di notte.

è lo strato aggiuntivo che offre una maggiore protezione dal freddo di notte. Thule Shoe Organizer permette di appendere le calzature fuori dalla tenda, per mantenere l’interno pulito.

