Attacco dei Giganti Stagione Finale: l’umanità è in pericolo. Gli uomini sono costretti a vivere in città circondate da enormi “muri”, che li proteggono dai titani. È questa la storia centrale del famosissimo manga “Attacco dei giganti”, una serie scritta e illustrata da Hajime Isayama e pubblicata a puntate, dal 2009 al 2021, sul “Bessatsu Shonen Magazine”.

La tiratura delle varie puntate ha superato le 110 milioni di copie in tutto il mondo. Uniqlo dedica al manga una collezione speciale di T-Shirt unisex che catapulteranno i fans all’interno dell’anime “Attack on Titan – The Final Season. Humanity vs. Titans”.

La collezione cattura lo spirito della serie manga che ne ha decretato il successo tra i lettori. Costituisce la conclusione perfetta di una storia turbolenta, con citazioni come quella di Eren Yeager e Mikasa Ackerman, che dice “Se non combattiamo, non possiamo vincere”. Altre perle sono una scena in cui Eren si trasforma in un Gigante e un’altra in cui il capitano Levi Ackerman assume la posa “Dedica il tuo cuore”.

Per l’occasione, Panini Comics ha proposto anche un’imperdibile Fashion Variant del primo numero, la cui immagine, arricchita da effetti

materici, sarà la stessa di una delle t-shirt della collezione del brand giapponese. Questo numero da collezione sarà disponibile, in alcune copie, anche nel flagship store Uniqlo di Milano a partire da fine maggio 2023.

Inoltre per tutti i fan sarà anche possibile fermarsi presso il nuovo Uniqlo Manga Cafè, un luogo d’incontro dove potranno sentirsi in

un vero angolo di Giappone, circondati da Manga, Art Toys, Collectibles e tutte le nuove Uniqlo t-shirt.

