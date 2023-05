Airwalk x Pull&Bear: la capsule collection in limited edition

La collaborazione Airwalk x Pull&Bear si rifà al mondo dello skateboard, in linea con la tradizione del marchio americano. Pull&Bear ed Airwalk hanno unito i loro talenti per dare vita a una capsule collection in edizione limitata.

Airwalk x Pull&Bear: il video della capsule collection

La linea Airwalk x Pull&Bear è una rivisitazione della tradizione di Airwalk, strettamente connessa al mondo dello skateboard e alle tendenze urban.

La collezione include una serie di capi emblematici, come ampie giacche stile college, polo a maniche lunghe, svariate t-shirt dalla grafica classica, bermuda écru, pantaloncini da basket e un cappellino trucker, un tipico accessorio da skateboard perfetto per dare il tocco finale ad outfit straordinari.

Ispirate al mondo dei graffiti e alle tendenze estetiche della cultura urban degli anni ’90, le stampe grafiche dominano sulla maggior parte dei capi.

Le immagini della capsule collection

