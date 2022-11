Woolrich Ski Capsule autunno inverno 2022: stile e performance

Woolrich Ski Capsule autunno inverno 2022: l’amore per la vita all’aria aperta e l’avventura sono nuovamente fonte d’ispirazione per l’esclusiva Ski Capsule, Made in Italy, realizzata da Woolrich con tessuti ideati da Pespow. I due iconici brand internazionali hanno dato vita ad una collezione innovativa che unisce stile e performance.

Woolrich Ski Capsule autunno inverno 2022: la collezione

Per l’autunno inverno 2022 l’abbigliamento da sci non è esclusiva delle piste innevate, ma fa il suo debutto nella quotidianità della città con un’estetica d’avanguardia che sovverte la concezione dell’abbigliamento tipico da settimana bianca. I tessuti di questa collezione presentano caratteristiche tecniche ad alte prestazioni, grazie a lavorazioni e tecnologie avanzate come le progettazioni in 3D. L’obiettivo è di offrire a chi sceglie questi capi l’opportunità di indossare l’eccellenza del know-how italiano unito alla tecnologia e alla qualità del futuro.

La collezione è stata realizzata utilizzando due tessuti speciali, creati appositamente per Woolrich. Il primo è il Techno Jacquard, che reinterpreta l’iconico motivo a quadri Buffalo Check con una lavorazione in jacquard effetto matte. È composto da due strati in 100% nylon impermeabile, traspirante e resistente fino a 10.000 colonne d’acqua. Il secondo tessuto, il Techno Softshell, è composto da tre strati in 100% poliestere elasticizzato in quattro direzioni, anch’esso impermeabile e traspirante. Questi materiali iper-performanti sono a servizio di capi che fondono estetica, prestazioni e protezione senza compromessi.

Tra i capi più versatili della capsule, per un look streetwear ma perfetto anche per il tempo libero, troviamo la felpa con cappuccio realizzata in pile Techno Softshell impermeabile e traspirante. È dotata di una tasca a marsupio per tenere le mani al caldo, e fondo e polsini elasticizzati per maggiore comfort. Il cappuccio presenta una chiusura con bottoni a pressione per una protezione extra. Il branding in rilievo sul petto e sulla parte posteriore aggiunge un sobrio tocco di stile Woolrich.

L’aspetto tecnico e all’avanguardia della salopette Shelter può essere adattato senza fatica a un look moderno e di tendenza. Disponibile sia per uomo sia per donna, è realizzata in Techno Jacquard impermeabile e traspirante, per una versione in jacquard dell’iconico motivo Buffalo Check di Woolrich. La salopette è caratterizzata da una chiusura con zip, cintura in vita e bretelle regolabili, tasche laterali con cerniera e fondo dei pantaloni con cerniere e cavigliere interne elasticizzate. Le cuciture sono termosaldate per offrire protezione estrema, mentre la fodera delle tasche esterne è trattata con la tecnologia Polygiene ViralOff.

Altro capo must-have è il piumino Shelter disponibile sia per uomo sia per donna. Un capo classico che diventa innovativo grazie al tessuto Techno Jacquard impermeabile e traspirante, con cuciture termosaldate. Presenta una chiusura con zip, collo alto e tracolle interne per trasportare il capo con comodità, mentre il cappuccio e le maniche staccabili sono l’ideale per un look versatile. È caratterizzato inoltre da due tasche oblique con zip, una tasca interna impermeabile in PVC e una tasca con cerniera sul polsino della manica sinistra. La fodera delle tasche esterne è trattata invece con la tecnologia Polygiene ViralOff.

