Woolrich Made in USA: la nuova capsule Flannels per l’autunno inverno 2022

Woolrich Made in USA: con una nuova collezione e una nuova campagna, Woolrich continua a contraddistinguersi per le sue radici americane, i capi iconici e un design rivolto alla funzionalità. La collezione di camicie di flanella “Made in USA” rappresenta il patrimonio e l’amore del brand per la vita all’aria aperta.

Woolrich Made in USA: la capsule di camicie di flanella

Woolrich produce le celebri flannels con ben 190 anni di eccellenza alle spalle. Questa capsule è un’ode alla storia e alla cultura americana e si compone di modelli classici e reinterpretazioni di un capo che resiste alla prova del tempo, una generazione dopo l’altra. Old-school ma sempre attuale, racchiude in sé elementi di stili e culture diverse: dal workwear al grunge anni ’90.

La collezione “Made in USA” per l’autunno inverno 2022 include pezzi già collaudati, declinati in diverse varianti colore, e gioca con nuovi dettagli e differenti interpretazioni delle classiche flannels come l’uso di lana spazzolata e altri blend di tessuti, ma rimanendo sempre fedele alla tradizione.

Gli ampi archivi di Woolrich sono stati il punto di partenza, con materiali, colori e pattern trasformati e adattati al gusto contemporaneo per dare vita a una capsule di 17 modelli, tra nuove icone e rivisitazioni.

La Timber Overshirt è stata modernizzata con una chiusura con zip e dettagli tipici del workwear come le tasche a filetto e una tasca superiore applicata.

La Trout Run invece è un capo versatile che può essere indossato sia come camicia sia come overshirt. Per questa stagione è stata reintrodotta in sei nuove varianti colore ispirate al classico Buffalo Check: dal rosso e blu ad un brillante Check arancione.

Le camicie di flanella Woolrich “Made in USA” vi accompagneranno in un viaggio in cui il puro stile americano incontra i dettagli essenziali dell’abbigliamento moderno.

