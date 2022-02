Shark Helmets Evo-GT 2022: nuove grafiche per il modulare premium

Il compagno ideale per chi cerca sicurezza, praticità di utilizzo e comfort.

Shark Helmets Evo-GT 2022 è la versione “Gran Turismo” del casco modulare per eccellenza. Perfetto in posizione jet, così come in modalità integrale, questo modello premium riunisce in sé tutte le competenze di Shark applicate da anni nella realizzazione di caschi modulari, e rappresenta un modello pensato per gli utilizzatori che macinano molti chilometri e desiderano usufruire di una protezione ottimale in entrambe le posizioni.

Evo-GT è infatti soprattutto un casco affidabile. Il “V-Tech Locking System” permette un blocco ottimizzato della mentoniera, per aumentare sicurezza ed ergonomia. L’aerodinamica è ottimizzata grazie alle analisi CFD a cui è stato sottoposto in fase

di progettazione. Anche il comfort di questo casco è stato potenziato con la novità “Custom Fit”, che prevede la presenza di due taglie di guanciali nella confezione.

Resistente, pratico e comodo da indossare, Evo-GT viene proposto nel 2022 in nuove ed eleganti grafiche che sapranno sicuramente soddisfare i gusti dei motociclisti più esigenti. Solo 5 le tonalità usate (grigio chiaro, antracite, rosso, blu e nero) in una armonica alternanza di nuance neutre affiancate a colori più vivaci che generano contrasto.

Shark Helmets Evo-GT 2022: caratteristiche

Evo-GT è dotato di doppia omologazione P/J e si distingue per il sistema brevettato Auto-up/Auto-down che permette la movimentazione automatica della visiera sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in modalità jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale.

Nell’Evo-GT il nuovo sistema V-Tech offre poi un comfort di utilizzo senza precedenti, con la possibilità di bloccare la mentoniera con una sola mano. Per una sicurezza sempre maggiore, questo modulare è anche munito dell’innovativo sistema Safe Lock, che garantisce la tenuta del blocco della mentoniera anche in caso di urto.

La visiera di nuova generazione VZ 250 dell’Evo-GT, è di classe ottica 1 e presenta uno spessore variabile; è trattata con un sistema di anti-graffio e anti-appannamento e offre una qualità visiva ottimale senza alcuna distorsione. Il Pinlock 120 Max Vision è offerto di serie e incluso nella confezione.

L’Evo-GT integra inoltre una visiera parasole interna che può essere movimentata attraverso un cursore posto in posizione centrale sul casco: un meccanismo ambidestro, pratico e facile da usare.

Shark Helmets Evo-GT 2022: design

Nella progettazione dell’Evo-GT sono stati utilizzati sia gli studi di CFD, sia le ricerche sull’acustica più all’avanguardia: tutti i suoi componenti sono stati pensati per assicurare una penetrazione dell’aria e un isolamento acustico ottimali. In questo senso il nuovo modulare è dotato di:

piastre laterali “Shark skin” dalla texture dedicata;

un sistema di aerazione che assicura una circolazione dell’aria nel casco ottimale e un confortevole clima interno (3 ingressi d’aria e 2 estrattori d’aria). I cursori di ventilazione, larghi e dalla superficie lavorata, offrono una presa eccellente e un utilizzo semplificato anche con i guanti.

Per un “fit” ottimale e adatto a ogni conformazione del viso, nella confezione sono incluse dei guanciali supplementari (i guanciali supplementari sono di una taglia superiore rispetto a quelli già montati nel casco).

Il comfort interno è uno dei vantaggi dell’Evo-GT, che integra un materiale tessile di ultima generazione firmato Shark: il Microtech, un tessuto in fibre riciclate “Eco Circle Fibers” omologato Aegis, con proprietà antibatteriche e anti-odore. L’Evo-GT è inoltre munito di un sottogola anti-turbolenza retrattile e magnetico che permette di ridurre le risalite d’aria e le turbolenze indotte durante la guida.

