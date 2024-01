Il WiderCat 92 combina un design raffinato con tecnologie sostenibili. Questo catamarano di 28 metri, frutto della collaborazione tra Luca Dini Design e il Centro Stile Wider, è dotato di un sistema di propulsione ibrida avanzato e pannelli solari per una navigazione efficiente e a zero emissioni. Con un layout che valorizza sia gli spazi interni che esterni e un approccio concentrato sulla sostenibilità, il WiderCat 92 stabilisce nuovi standard di eleganza, comfort e rispetto ambientale nel settore nautico.

La nautica entra in una nuova era con il lancio del WiderCat 92. Realizzato da Wider, questo catamarano di 28 metri è il frutto di un’intelligente fusione tra innovazione e design.

Progettato e costruito nella sede Wider a Fano, il WiderCat 92 è il risultato di una collaborazione tra Luca Dini Design e il Centro Stile Wider. Questo catamarano non solo si distingue per la sua perfetta integrazione tra spazi interni ed esterni, ma anche per le sue caratteristiche tecnologiche all’avanguardia.

La configurazione interna del WiderCat 92 è tanto sofisticata quanto funzionale. L’unità numero uno del modello vanta due ampie cabine VIP e una cabina ospiti con letti gemelli, situate sul ponte inferiore. Il ponte principale accoglie una lussuosa suite armatoriale con lounge privata, che occupa quasi metà dello spazio a bordo. In aggiunta, il catamarano offre un’opzione di layout a quattro cabine oltre a quella armatoriale, con una cucina strategicamente posizionata per la massima comodità.

Il design esterno del WiderCat 92 non è da meno. Il pozzetto di poppa sul ponte principale offre una vista mozzafiato attraverso ampie finestrature, mentre il ponte superiore include un ulteriore pozzetto di prua, un salone panoramico e la timoneria. Il garage per il tender, trasformabile in un’ampia spiaggia di poppa, arricchisce l’esperienza di navigazione, completata da paratie abbattibili che fungono da accesso al Beach Club e nascondono i vani portaoggetti.

Sul fronte tecnologico, il WiderCat 92 è un capolavoro di ingegneria nautica. Dotato di un sistema avanzato di propulsione ibrida, il catamarano possiede due motori elettrici da 500 kW ciascuno per la propulsione e due generatori a velocità variabile da 349 kW per la produzione di energia elettrica.

Questo sistema è alimentato da 30 batterie LiFePO4, gestite da un sofisticato sistema di gestione delle batterie che assicura un monitoraggio continuo e un equilibrio intelligente della carica. I generatori del WiderCat 92 lavorano con un consumo minimo di energia, consentendo la navigazione in modalità Zero Emission Mode fino a 27 miglia nautiche a 6 nodi, oppure un’autonomia di 14 ore in modalità ancoraggio.

Inoltre, 150 mq di pannelli solari assicurano autosufficienza energetica durante l’ormeggio, con l’energia in eccesso immagazzinata per l’utilizzo notturno. Questa combinazione di tecnologia ibrida ed energia solare non solo riduce lo stress sui motori e i consumi di carburante, ma contribuisce anche a un’esperienza di navigazione più sostenibile e confortevole.

Copyright Image: Sinergon LTD