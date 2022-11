Baglietto DOM 133 2025: lo scafo no. 10254 porta a sette i DOM 133 firmati da Stefano Vafiadis venduti da Baglietto, quattro solo nell’ultimo anno. La commessa è stata acquisita grazie al supporto di IBI Yachts, mentre technical surveyor e project manager sarà Andrea Pezzini di Floating Life. Lo yacht è previsto in consegna nel 2025, gli interni saranno a cura dell’Interior Design team del cantiere.

Baglietto DOM 133 2025: caratteristiche principali

Linee moderne ed accattivanti ispirate all’automotive

Volumi straordinari e unici

Un layout moderno che non dimentica le maggiori “features” richieste oggi dal mercato, quali un beach club su due livelli con piscina a sfioro con il fondo sollevabile per aumentare le già generose dimensioni del pozzetto main deck e renderlo fruibile anche in ormeggio in banchina

Finestrature panoramiche apribili a terrazza e la possibilità di un ascensore

Il pescaggio ridotto per una comoda navigazione anche per le acque basse delle Bahamas e dei Caraibi

La scelta dell’alluminio come materiale costruttivo che concede, non solo maggior comfort e qualità, ma anche molta flessibilità e la possibilità di modifiche che permettono un alto livello di personalizzazione

Prestazioni significative grazie ai 2 motori Caterpillar C32 che permettono all’imbarcazione di raggiungere la considerevole velocità massima di 17 nodi

Propulsione ibrida opzionale

Il Cantiere Baglietto è specializzato nella costruzione di nuove imbarcazioni plananti in alluminio da 38 a 50 metri e megayacht dislocanti e semidislocanti dai 40 metri in acciaio e alluminio. Baglietto oggi conta di 2 sedi produttive, a La Spezia (headquarter) e Carrara (sede operativa).

Le attività del cantiere prevedono uno sviluppo importante oltre che nelle nuove costruzioni anche nell’ambito della costruzione di imbarcazioni militari con il marchio di Baglietto Navy (al momento sono in costruzione 2 commesse per la Marina Militare) oltre che l’avvio della linea italiana di Bertram con 2 imbarcazioni da 35′ e 39′ attualmente in costruzione.

