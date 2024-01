Ferretti Group Boot Düsseldorf 2024

Il Boot Düsseldorf 2024 segna un momento significativo per Ferretti Group, che presenta il primo modello full electric di Riva e il rivoluzionario wallypower50. Queste innovazioni sottolineano l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore nautico. Ferretti Group continua così a definire nuovi standard nell’industria nautica, portando innovazione e raffinatezza in ogni aspetto della navigazione e della vita a bordo.

Ferretti Group inizia il 2024 con due innovazioni significative, presentando ufficialmente il primo modello full electric di Riva e il sorprendente wallypower50 al Boot di Düsseldorf, uno degli eventi più attesi nel panorama nautico internazionale. Il salone, in programma dal 20 al 28 gennaio, sarà teatro dell’esposizione di una flotta prestigiosa di Ferretti Group, composta da 6 imbarcazioni, tra cui le attese World Premières.

Il Riva El-Iseo, dopo il suo debutto come prototipo allo Yacht Club di Monaco a settembre 2022, è pronto a svelarsi nella sua versione definitiva. Questo runabout di quasi 9 metri è dotato di un motore full electric e di un pacco batterie a litio ad alta intensità da 150 kWh, diviso in due blocchi indipendenti. Le sue prestazioni in termini di velocità, accelerazione e navigazione sono senza precedenti, segnando un nuovo capitolo nel segmento E-Luxury.

Il wallypower50 è un’altra innovazione che amplia la gamma esistente di Wally, fungendo da collegamento tra i wallytender e i wallypower. Questo modello si distingue per il suo design iconico, gli ampi spazi ottimizzati e prestazioni adrenaliniche, con una velocità massima che supera i 36 nodi. Il wallypower50 è ideale sia come chase boat che come weekender, offrendo flessibilità e dinamicità senza pari.

La flotta di Ferretti Group a Düsseldorf include anche: Ferretti Yachts 720, Dolceriva, Riva 66’ Ribelle e Pershing 7X.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD