Il Flexplorer 165 rappresenta il vertice dell’innovazione nautica di Cantiere delle Marche grazie ad un design distintivo e funzionalità all’avanguardia.

Il Flexplorer 165 è l’ultima e più grande innovazione presentata da Cantiere delle Marche. Questo explorer yacht, il più grande mai costruito dal cantiere fino ad oggi, simboleggia l’eccellenza e l’ambizione senza compromessi che caratterizzano il marchio.

Il Flexplorer 165 non si distingue solo per le sue imponenti dimensioni o per il design dal grande impatto, ma anche per i valori e la filosofia del cantiere che esso rappresenta. Con una lunghezza di quasi 50 metri e una larghezza di 9 metri, il Flexplorer 165 offre spazi ampi e lussuosi, con una stazza lorda appena inferiore ai 500 GT. Il design esterno, firmato da Sergio Cutolo/Hydro Tec, è immediatamente riconoscibile e si integra perfettamente con una struttura navale avanzata e un’ingegnerizzazione complessa. Gli interni, curati dallo studio Hus, riflettono un’eleganza sobria e senza tempo, resistendo alle mode effimere e rimanendo attuali nel tempo.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo yacht è la sua gru A-frame in carbonio, capace di sollevare più di 4,5 tonnellate, facilitando il varo e il recupero di un tender di grandi dimensioni e vari water toy. Motorizzato con due potenti motori Caterpillar C32 Acert da 970 kW ciascuno, il Flexplorer 165 è progettato per offrire prestazioni eccezionali e un’alta affidabilità.

Il Flexplorer 165 sarà inoltre disponibile per il mercato charter, offrendo ai suoi ospiti l’opportunità di esplorare i mari con stile, comfort e sicurezza, garantendo esperienze indimenticabili in alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo.

Fonte Cantiere delle Marche

Copyright Image: Sinergon LTD