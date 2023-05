Si ferma per salvare una tartaruga, provoca un incidente a catena

Diciamo la verità: la maggior parte di noi farebbe di tutto per evitare di causare danni a un essere vivente sulla strada, come una tartaruga, a meno che ciò non comporti il rischio di mettere in pericolo ulteriori vite. Invece, un automobilista americano ha messo in serio pericolo decine di altri utenti della strada con un gesto folle, nel tentativo di salvare appunto una tartaruga che attraversava una trafficata autostrada della Florida.

La vicenda è inizia lentamente, come ovvio, quando un uomo non identificato ha notato una tartaruga attraversare la US-331. Con intento ammirevole, ha deciso di proteggerla dall’essere schiacciata da altri automobilisti distratti, decidendo di fermarsi e offrire il proprio aiuto.

Ma qui arriva il patatrac. Invece di parcheggiare il proprio pick up sullo spartitraffico o sulla corsia di emergenza, ha scelto molto semplicemente di fermarsi proprio al centro della carreggiata.

L’incidente che ne è scaturito è stato catturato dalla dashcam di bordo di un camion che arrivava da dietro, ed ha coinvolto almeno altre due vetture. C’è da dire che se uno dei conducenti dietro al pick-up non si fosse improvvisamente spostato davanti al camion, lasciando al conducente del camion pochissimo tempo per evitare la collisione, forse sarebbe riuscito a fermarsi in tempo.

L’automobilista buon samaritano, è quello che ha subito le conseguenze più gravi, finito dritto contro il retro del pick-up nero. Incredibilmente, la tartaruga è stata ritrovata illesa e la polizia ha confermato che è stata riportata al suo habitat naturale, un vicino stagno.

