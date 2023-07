Su un Boeing 747 la turbolenza piega le ali: momenti di paura a bordo

Nel video che stiamo per osservare, possiamo vedere da vicino un momento di turbolenza a bordo di un Boeing di KLM, in questo caso un 747 durante un volo sull’Atlantico. Momenti di vera paura a bordo, proprio nel momento in cui l’aereo si trova a sorvolare una zona in cui è comune incontrare venti che generano turbolenza.

C’è però da dire che durante il volo, è normale che gli aerei avvertano scosse quando incontrano correnti ascensionali o discensionali. Queste correnti d’aria possono variare istantaneamente la portanza, causando le turbolenze che percepiamo a bordo. Solitamente, l’equipaggio è in grado di prevedere la presenza di queste correnti d’aria attraverso i servizi meteorologici e spesso avverte i passeggeri in anticipo, chiedendo loro di allacciare le cinture di sicurezza.

Nel video, possiamo notare come le ali e i motori del Boeing 747 si muovano proprio a causa della turbolenza. Le immagini possono suscitare sensazioni di preoccupazione, ma è importante sottolineare che gli aerei sono progettati per affrontare queste situazioni in modo sicuro ed efficiente.

Le ali dei moderni aerei di linea sono costruite in modo da essere estremamente flessibili, ma allo stesso tempo resistenti. Ad esempio, le ali del Boeing 787 Dreamliner possono sollevarsi di più di 7 metri rispetto alla fusoliera, ovvero due piani di un palazzo, garantendo una flessibilità che permette di assorbire l’energia generata dalla turbolenza e mantenere la stabilità del velivolo.

Nonostante l’impatto visibile della turbolenza sulle ali e sui motori, è importante ricordare che gli aerei commerciali sono progettati per affrontare queste situazioni in modo sicuro. L’equipaggio di volo è adeguatamente addestrato per gestire le turbolenze e prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei passeggeri a bordo. La sicurezza dei passeggeri rimane la massima priorità durante il volo.

