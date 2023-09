Audi Q8 2024 in Italia a partire da 86.700 €

Non solo gli interni dell’attesa Q6 e-tron. A Monaco c’è anche Audi Q8 2024, il restyling dell’ammiraglia della gamma Q del marchio di Ingolstadt disponibile agli ordini già a partire da settembre 2023 con prezzi a partire da 86.700 €.

Un restyling che non stravolge l’essenza di un’auto ancora molto attuale, e che però va ad aggiornare la vettura con le ultime novità viste anche su Q8 e-tron a partire dai fari HD Matrix LED e laser come luce abbagliante aggiuntiva, nonché nella tecnologia interna.

Audi Q8 2024, design che cambia il giusto

Audi Q8 2024 rimane un SUV coupé sportivo ed elegante, e proprio le sue forme pulite e morbide, gli sbalzi corti e le proporzioni sportive ed eleganti hanno contribuito al suo successo.

La griglia anteriore ora si fa più imponente con inserti verticali, che sono disposti a forma di goccia nella versione base, e a forma di L nel pacchetto esterno S line e nella SQ8. L’aspetto sicuro di sé della Q8 è sottolineato dai nuovi ingressi d’aria prominenti, chiaramente integrati nell’architettura di base dell’auto.

Audi ha ridotto sistematicamente gli elementi decorativi per un design ancora più purista. Per distinguere la versione base, il pacchetto esterno S line e il modello S presentano la protezione sottoscocca, le modanature laterali e il diffusore nella versione base sono in colori contrastanti che sottolineano l’aspetto robusto da fuoristrada. Nuovo, per tutte gli allestimenti di Audi Q8 2024, è un sistema di scarico con terminali visivamente attraenti di alta qualità. Il pacchetto esterno S line si distingue con prese d’aria laterali chiaramente accentuate nel paraurti anteriore.

Novità per quanto riguarda il design e la tecnologia dei gruppi ottici I fari LED ad alta intensità illuminano la strada sulla Q8 standard, che ha come optional i fari LED Matrix. Sono disponibili anche i fari HD Matrix LED con luce laser Audi, riconoscibili immediatamente grazie a una luce blu incorporata. La luce laser diventa attiva a partire da 70 km/h e aumenta significativamente la portata dell’abbagliante.

I fari offrono anche nuove firme luminose digitali per le luci diurne, selezionabili dall’utente tramite MMI. Non è solo l’espansione delle funzioni dei fari che è innovativa, ma anche il loro design. La posizione più alta delle luci diurne conferisce alla Q8 una maggiore larghezza visiva e crea una connessione formale fluida tra i fari e la griglia. Per la prima volta, la Q8 dispone anche di ampi fanali posteriori digitalizzati OLED come optional, che offrono quattro firme luminose digitali in combinazione con i fari.

Come l’Audi A8 e Q5, i fanali posteriori digitali OLED nella Q8 incorporano una funzione di indicazione di prossimità che funziona in tandem con i sistemi di assistenza. Quando i veicoli che seguono si avvicinano a meno di due metri dalla Q8 ferma, le centraline attivano l’accensione di tutti i segmenti digitali OLED. Le funzioni aggiuntive includono frecce dinamiche e varie sequenze di “coming home” e “leaving home“.

Più personalizzazioni per gli interni

Audi ha ampliato le personalizzazioni per il suo SUV top di gamma. Le cuciture sui rivestimenti dei sedili nella versione base ora sono disponibili di serie in un colore grigio a contrasto. Ci sono anche nove inserti decorativi tra cui scegliere, tra cui legno naturale silver per la versione standard, twill carbon matt e alluminio silver grey lineare per la Q8 con il pacchetto sportivo S line, nonché per la SQ8.

Inoltre, sono disponibili tre nuovi colori metallici: Sakhir Gold, Ascari Blue e Chili Red, forniti direttamente da Audi Sport. Ma i clienti possono aspettarsi nuove funzionalità in più che riguardano non solo le finiture. La gamma di cerchi offre ai clienti una scelta di cinque nuovi design, con dimensioni che vanno da 21 a 23 pollici.

Nuovo anche l’Audi MIB, che gode di più applicazioni multimediali. Per la prima volta, i passeggeri possono utilizzare app di provider esterni, come Spotify o Amazon Music. Aggiornamenti regolari del software e una gamma in continua espansione di applicazioni permettono una maggiore personalizzazione del sistema di infotainment.

Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, il display dell’ambiente in particolare ha ricevuto un significativo aggiornamento. Il virtual cockpit di Audi visualizza avvisi di cambio di corsia, avvisi sulla distanza da altri utenti della strada (camion, auto e moto), assistenza all’incrocio e informazioni sui semafori online in full HD.

Più potente e bilanciata

Secondo Audi, cinque caratteristiche definiscono la dinamica di guida della Q8: bilanciata, solida, controllata, precisa ed efficiente. Sospensioni, sterzo, propulsione, sistemi frenanti e di controllo giocano tutti un ruolo chiave nel creare un’esperienza di guida affidabile, dinamica e al tempo stesso confortevole. Anche l’equipaggiamento standard, con sospensioni a molle in acciaio bilanciate e controllo degli ammortizzatori, assicura un’esperienza di guida coerente per la Q8.

Sospensioni ad aria controllate elettronicamente con un sistema di ammortizzazione adattivo continuo, sospensioni ad aria adattive o sospensioni ad aria adattive sportive possono essere scelte come optional, mentre quelle sportive sono di serie su SQ8. Inoltre, la direzione a tutte le ruote opzionale (di serie su SQ8) garantisce un livello più elevato di sicurezza e comfort.

A basse velocità, le ruote posteriori girano fino a cinque gradi nella direzione opposta alle ruote anteriori. Ciò riduce il raggio di sterzata fino a un metro e aumenta la maneggevolezza. Allo stesso tempo, il conducente avverte maggiore comfort e beneficia di una maggiore stabilità a velocità più elevate perché le ruote posteriori girano nella stessa direzione delle ruote anteriori. Per migliorare la maneggevolezza della Q8 in situazioni quotidiane come le manovre in parcheggi, garage o box, il sistema di sterzo è stato ottimizzato per una maggiore facilità.

La gamma si apre con il 45 TDI quattro, un motore diesel da tre litri con 231 CV di potenza e una coppia di 500 Nm tra 1.500 e 3.000 giri/min. Da ferma, la Audi Q8 45 TDI accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e ha una velocità massima di 226 km/h. A questo motore segue il 50 TDI quattro, una versione più potente con 286 CV e 600 Nm di coppia. Con questo propulsore, accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 241 km/h.

La Audi Q8 55 TFSI presenta un motore Otto a sei cilindri con tre litri di cilindrata e iniezione diretta di carburante che eroga 340 CV. Offre una coppia massima di 500 Nm tra 1.370 e 4.500 giri/min. Con il suo motore turbo a benzina, la Audi Q8 accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Raggiunge la sua velocità massima, limitata elettronicamente a 250 km/h.

Tutti i motori V6 della Audi Q8 lavorano con un cambio automatico a otto rapporti, trazione integrale quattro permanente e sistema mild hybrid, che può vantare un vantaggio nel consumo di carburante fino a 0,5 litri ogni 100 km. I componenti chiave includono una batteria al litio e un alternatore con cinghia che alimenta il sistema elettrico principale da 48V. Durante le decelerazioni, il BAS recupera fino a 8 kW, e tra i 55 e i 160 km/h, la Q8 può scivolare con il motore spento per un massimo di 40 secondi quando il conducente toglie il piede dall’acceleratore. Dopo il freno, il BAS riavvia il sei cilindri rapidamente e molto comodamente. L’arresto-start inizia già a 22 km/h.

Le prestazioni di Audi SQ8 e il suo V8 benzina da 507 CV

Al top della gamma, nuova Audi SQ8 si distingue con uno spoiler ridisegnato sul paraurti anteriore, un’aspetto sportivo dell’elemento di protezione sottoscocca anteriore e un diffusore espressivo sul retro. La griglia single-frame si distingue con inserti verticali a forma di L in una colorazione sportiva. Le prese d’aria più grandi presentano griglie a nido d’ape sulla loro superficie.

La SQ8 ora è equipaggiata con il consolidato motore 4.0 TFSI da 507 CV e 770 Nm di coppia, abbinato a un rapido cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale quattro permanente. Con questo motore, la SQ8 TFSI accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Con il suo ordine di accensione dei cilindri iconico (1-3-7-2-6-5-4-8) il 4.0 offre un suono sportivo e sonoro distintivo che ne ha decretato l’apprezzamento da parte del pubblico. A basse e medie velocità e accelerazioni, ovvero da 160 a 250 Nm e tra 950 e 2.500 giri/min con un fabbisogno massimo di coppia di 145 Nm, il sistema di spegnimento cilindri disattiva i cilindri 2, 3, 5 e 8 nelle marce superiori, spegnendo iniezione e accensione e chiudendo le valvole di aspirazione ed scarico.

Il processo di commutazione dura solo alcuni millisecondi e passa praticamente inosservato al conducente. In modalità a quattro cilindri, i punti operativi nei cilindri attivi si spostano a carichi più elevati, il che aumenta l’efficienza termica, mentre i cilindri disattivati seguono, essenzialmente senza perdite, come molle a gas. Quando il conducente preme il pedale dell’acceleratore, i cilindri disattivati si riattivano immediatamente. Per ottenere il suono sportivo, c’è una valvola di scarico su ciascun tubo di scarico che modula il suono a seconda del carico e della velocità di rotazione.

Per un’esperienza di guida ideale, un veicolo richiede non solo motori prestazionali, ma anche componenti di sospensione adeguati. Nel pacchetto di sospensioni avanzate opzionale, i clienti beneficiano anche del differenziale sportivo. In curva ad alta velocità, utilizza due frizioni multidisco per spostare la coppia tra le ruote posteriori, dando alla ruota esterna della curva, che ha una migliore aderenza, la quota maggiore. Questa tecnica, nota come vettorializzazione della coppia, rende la maneggevolezza ancora più semplice e precisa. Nelle curve o durante l’accelerazione in curva, Audi SQ8 si inclina letteralmente nella curva, riducendo al minimo la tendenza al sottosterzo.

Il secondo componente del pacchetto è la stabilizzazione attiva rollio elettromeccanica (eAWS). Qui, entrambi gli assi sono dotati di un motore elettrico compatto collegato a un cambio. Quando si guida in rettilineo, consente loro di lavorare in gran parte in modo indipendente l’una dall’altra, il che riduce i movimenti del corpo su strade accidentate.

Quando si predilige una guida sportiva, tuttavia, il motore elettrico fa sì che le due parti ruotino in direzioni opposte, lavorando quindi come un’unica unità. Ciò significa che l’auto si inclina molto meno nella curva e la risposta dello sterzo diventa più precisa. Il sistema eAWS è alimentato da un supercondensatore da 48 volt. L’unità di accumulo di energia compatta e leggera, che può assorbire e rilasciare correnti elevate in tempi molto brevi, fornisce ai due motori elettrici una potenza massima di 1,5 kW ciascuno.

La Audi SQ8 esce di serie con cerchi da 21 pollici e pneumatici da 285/45. In alternativa, Audi Sport propone altri cerchi da 21 e 22 pollici. La gamma più grande disponibile è costituita da cerchi da 23 pollici con pneumatici da 285/35. Per una maggiore varietà, Audi offre altri nuovi cerchi in lega da 23 pollici per la SQ8 TFSI appositamente progettati per l’aspetto sportivo dell’auto. I dischi dei freni sull’asse anteriore hanno un diametro di 400 millimetri; sull’asse posteriore misurano 350 millimetri. Le pinze dei freni nere, disponibili opzionalmente in rosso, portano il logo S che definisce l’aspetto di Audi sull’asse anteriore.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.