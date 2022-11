Pininfarina ciclomotore elettrico Eysing: il famoso studio di design italiano, che ha creato alcune delle vetture più iconiche di sempre, ha disegnato un ciclomotore elettrico personalizzato per il produttore olandese Eysing. Eysing si ispira all’illustre Eysink, il più antico costruttore di automobili e motocicli olandese, che iniziò la sua attività nel 1886 ad Amersfoort.

A Vught, Brabant, gli amici d’infanzia Alain van Dijk, Rik Smits, Stijn Smit and Jasper Smit hanno ripreso con successo l’antico design, presentando nel 2017 Pioneer, un motociclo elettrico dallo stile retrò. In una seconda fase, Pininfarina e Eysing hanno siglato una collaborazione per lo sviluppo di una mobilità elettrica con un ricco passato. Una visione di mobilità che guarda al futuro ma che riconosce ed enfatizza il valore dell’esperienza di guida dell’iconica Eysink.

L’azienda con sede a Vught è già conosciuta per aver reso omaggio alla motocicletta dell’anteguerra con il design del suo motociclo elettrico. Il nuovo progetto Eysing designed by Pininfarina, che si contraddistingue per lo stile italiano e il motore di produzione olandese, è il risultato della stretta collaborazione tra Pininfarina e Eysing.

La passione delle due aziende per il patrimonio storico, per lo stile senza tempo e per l’innovazione definiscono il nuovo Eysing, che succederà all’Eysing Pioneer. Una collaborazione quella tra Pininfarina e Eysing, nata dalla convergenza di valori comuni e dalla volontà di creare un prodotto esclusivo che si differenzi per la sua linea e per la cura dei dettagli.

L’Eysing designed by Pininfarina sarà acquistabile online. I primi modelli saranno consegnati all’inizio del 2024.

