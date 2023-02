G-Shock MTG-B3000CX Super Moon: il 2023 inizia con una delle novità più attese per G-Shock, un nuovo modello in limited edition della collezione premium MT-G per celebrare l’anno del Coniglio dell’oroscopo cinese e per continuare ad arricchire la serie di modelli dedicati alla celebrazione del 40 esimo compleanno del brand di orologi indistruttibili.

G-Shock MTG-B3000CX Super Moon: le caratteristiche

Il nuovo MTG-B3000CX Super Moon, presenta una lunetta con trattamento IP gold e impreziosita da una texture unica che ricorda la superficie lunare. Anche l’interno del quadrante, nero con gli indici gold, ricorda i crateri lunari. Il bracciale è in acciaio e resina con chiusura di sicurezza. Sul fondello è incisa l’illustrazione di un coniglio che viaggia verso la Luna, donando un look originale e caratteristico a questo prezioso segnatempo.

Oltre al design unico che si presta ad uno storytelling esclusivo, questa novità si distingue anche per le sue utili funzioni tecnologiche, tra cui Bluetooth, radio controllo Multi Band 6, ricarica Tough Solar e luce a Led ad alta luminosità.

Un connubio perfetto tra look ricercato e tecnologie avanzate. Un vero pezzo da collezione, grazie anche allo speciale packaging che lo accompagna.

