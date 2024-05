Orari F1 GP Miami 2024 su TV8 e in diretta su Sky e Now

Ecco tutti gli orari F1 GP Miami 2024 su TV8 e live su Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento in diretta live su TV8 con la Sprint sabato 4 Maggio.

Il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento stagionale, è la prima delle tre trasferte negli Stati Uniti d’America della Formula 1 in questo 2024. Quella in programma dal 3 al 5 maggio è la terza edizione di questa gara, inserita nel calendario a partire dal 2022. Il circuito, non permanente, è allestito attorno all’Hard Rock Stadium, un impianto polivalente che di solito ospita le partite casalinghe della squadra di football americano dei Miami Dolphins e che quest’anno sarà il palcoscenico, fra l’altro, della finale della Coppa America di calcio.

Lungo 5,412 chilometri – da ripetere 57 volte – il tracciato presenta 19 curve, tre rettilinei, tre zone DRS e velocità massime superiori ai 340 km/h. Ci sono anche dei dislivelli, il principale dei quali si trova tra le curve 13 e 16, con la pista che passa sopra una rampa di uscita e sotto vari cavalcavia su un terreno irregolare. La chicane della curva 14-15, invece, ha un approccio in salita, con una cresta nel mezzo, per poi scendere in uscita.

I tre settori sono piuttosto diversi fra loro e rendono il giro molto completo. La prima parte è caratterizzata da otto curve veloci in successione e precede un secondo settore con un lungo rettilineo e alcune curve percorse a bassa velocità. L’ultima parte che conduce al traguardo è formata da un rettilineo e da tre curve filanti. Anche se due sole gare rendono relativamente probante la statistica, il Gran Premio di Miami si pone sopra la media in termini di numero di sorpassi.

Quest’anno a Miami si corre anche il format Sprint, con quindi soltanto un’ora di prove libere – il venerdì mattina – per cercare la miglior soluzione in termini di assetto e valutare il comportamento dei pneumatici. Già nel pomeriggio del primo giorno ci sarà la Sprint Qualifying per definire la griglia di partenza della gara Sprint di sabato mattina. Nel pomeriggio, dopo una breve finestra di interruzione della regola del parco chiuso, si tornerà in pista per le qualifiche e poi domenica il classico appuntamento con il Gran Premio.

Orari F1 GP Miami 2024 su TV8

Sabato 4 Maggio

Ore 15.30: Paddock Pre Qualifiche Sprint

Ore 16.00: Qualifiche Sprint F1

Ore 17.00: Paddock Post Qualifiche Sprint

LIVE SU TV8 Ore 17.15: Paddock Pre Sprint

LIVE SU TV8 Ore 18.00: Gara Sprint

LIVE SU TV8 Ore 19.00: Paddock Post Gara

Ore 22.45: Warm up

Ore 23.00: Paddock Pre Qualifiche

Ore 23.30: Qualifiche

Ore 00.45: Paddock Post Qualifiche

Domenica 5 Maggio

Ore 22.00: Paddock Pre Gara

Ore 23.30: Gara

Ore 01.30: Paddock Post Gara

Orari F1 GP Miami 2024 su Sky e Now

Giovedì 2 maggio

Ore 19.30: conferenza stampa piloti

Ore 22: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 3 maggio

Ore 15.55: F1 Academy – prove libere 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – prove libere 1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: F1 Academy – prove libere 2

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: F1 – qualifiche Sprint

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Ore 24.15: conferenza stampa Team Principal

Sabato 4 maggio

Ore 16.20: F1 Academy – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18: F1 – Sprint

Ore 19: Paddock Live

Ore 20: F1 Academy – Gara 1

Ore 21.15: Warm Up

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: F1 – qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 5 maggio

Ore 19: F1 Academy – Gara 2

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22: F1 – gara

Ore 24: Paddock Live

Ore 24.30: Debriefing

Ore 1.30: Race Anatomy

