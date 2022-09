Orari F1 oggi TV8 Olanda 2022 con diretta su SKY e NOW

Tutti gli orari della F1 oggi su TV8 per il GP dell’Olanda 2022 trasmesso in diretta alle 15 su SKY e NOW. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il quindicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022 in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2. Secondo il calendario F1, il prossimo appuntamento sarà a Monza nel weekend del 9/11 Settembre.

Un circuito, quello di Zandvoort molto impegnativo per i piloti e per gli pneumatici, oltretutto impreziosito da due curve più inclinate di quelle di Indianapolis.

Nella classifica della F1 2022 del mondiale piloti e costruttori, Verstappen ha ben 98 punti di distacco su Leclerc che è secondo, e che punta almeno ad un successo di tappa.

Pubblichiamo qui sotto tutti gli orari del Gran Premio del Olanda in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta, quai in contemporanea con la MotoGP a Misano.

Orari F1 oggi TV8 Olanda 2022

Oggi Domenica 4 Settembre

Ore 16.30 Pre gara

Ore 18.00 GP Olanda (differita)

Ore 20.00 Post gara

Orari F1 GP Olanda dirette su SKY e NOW

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio di Olanda la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Domenica 4 Settembre

Ore 13:30 Pre gara

Ore 15:00 GP Olanda

Ore 17:00 Post gara

Ore 17:300 #SkyMotori

Ore 19:00 Race Anatomy

GP di Olanda 2022: la griglia di partenza con i tempi delle qualifiche.

# Nome Squadra Tempo Gap 1 VER Red Bull 1:10.342 2 LEC Ferrari 1:10.363 +0.021 3 SAI Ferrari 1:10.434 +0.092 4 HAM Mercedes 1:10.648 +0.306 5 PER Red Bull 1:11.077 +0.735 6 RUS Mercedes 1:11.147 +0.805 7 NOR McLaren 1:11.174 +0.832 8 MSC Haas 1:11.442 +1.100 9 TSU A. Tauri 1:12.556 +2.214 10 STR A. Martin -:–.— +-.— 11 GAS A. Tauri 1:11.512 12 OCO Alpine 1.11.605 13 ALO Alpine 1:11.613 14 ZHO A. Romeo 1.11.704 15 ALB Williams 1:11.802 16 BOT A. Romeo 1:11.961 17 MAG Haas 1:12.041 18 RIC McLaren 1:12.081 19 VET A. Martin 1:12.391 20 LAT Williams 1:13.353

