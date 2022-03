Un altro incidente su un ponte levatoio in USA, coinvolto un motociclista.

In Florida un motociclista ha ignorato i cartelli e le segnalazioni luminose, ha superato le sbarre di un ponte levatoio per poi scivolare e cadere.

Non si capisce bene che problemi abbiano gli americani con i ponti levatoi. Anche perché le segnalazioni sono sempre grandi con colori fluo, ma soprattutto chiunque riesce a capire la pericolosità di non seguire le loro prescrizioni. Tra l’altro, a quanto pare, siamo arrivati al terzo incidente in circa sei mesi.

Ebbene, mentre il ponte di Daytona Beach veniva alzato per far passare una barca, un motociclista non ha visto i segnali di avvertimento a causa della pioggia ed è passato attraverso le sbarre, senza colpo ferire. La moto ha continuato a risalire il ponte, che a questo punto era già in parte alzato. Il motociclista è caduto insieme alla moto ed suo rimorchio sul ponte stesso.

Com’è potuto accadere? Il motociclista ha detto alla polizia che stava cercando di pulire la pioggia dalla visiera del suo casco e non ha visto le luci lampeggianti. Se non altro è stato portato in ospedale, ma fortunatamente è stato dimesso poco dopo. Danneggiato invece il ponte, che ha subito una minuziosa ispezione.

