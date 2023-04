Un bobcat usa una Toyota come tana, ma viene sfrattato

Trova un bobcat, ovvero una lince rossa, incastrato all’interno della griglia anteriore di una Toyota Corolla. Cosa fare con l’animale vivo e vegeto e, a quanto pare in perfetta forma? E’ stato il vice sceriffo della Contea di Portage, Wisconsin, negli USA a condividere su video davvero insolito. C’è da dire che, fortunatamente, il proprietario dell’auto aveva notato il grande felino prima di montare in auto e partire, altrimenti le cose sarebbero andate decisamente peggio.

Poiché il bobcat era troppo grande e pericoloso per essere gestito dai soli vice sceriffi, è stato necessario l’intervento di un guardiacaccia locale per liberarlo. L’uomo è riuscito a prendere il felino con un’asta e ad estrarlo da un foro della griglia. A questo punto l’ovvia reazione dell’animale, che era tutto fuorché contento di essere trascinato fuori dalla propria “tana”, per poi essere letteralmente lanciato nel cassone di un pick-up.

La domanda è: cosa ci faceva un bobcat all’interno della Toyota? Probabilmente aveva sentito il caldo del motore dell’ultimo viaggio, e aveva deciso di usarla come tana. Sappiamo che i felini amano il calore, e sicuramente poteva essere un buon posto dove fermarsi a riposare.

In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene: dal dipartimento dello sceriffo la notizia qualche ora dopo l’animale è stato liberato in sicurezza nel suo habitat naturale.

—–

