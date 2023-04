Tutte le toilette sono fuori servizio: il volo per New York torna a Vienna

Un volo Austrian Airlines diretto a New York si è trasformato in un incubo quando tutte le toilette a bordo hanno smesso di funzionare. L’episodio piuttosto spiacevole è avvenuto durante il volo Austrian OS89 da Vienna a Newark, mentre l’aereo stava sorvolando Amsterdam.

Dopo che tutte le toilette a bordo sono diventate inutilizzabili, il comandante piloti del Boeing 777-200l non hanno avuto altra scelta che tornare a Vienna. Secondo la compagnia aerea, il problema è stato causato da un guasto al sistema di scarico a vuoto che aziona le toilette dell’aereo che ha 26 anni di vita.

Questo episodio fa riflettere sull’importanza della manutenzione e del controllo delle attrezzature a bordo degli aerei, essenziali per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Anche se il problema sembra essere stato risolto senza conseguenze gravi, l’episodio è comunque preoccupante, soprattutto alla luce di altri incidenti simili avvenuti in passato.

Come ricorda PYOK, l’anno scorso un volo Delta Air che stava attraversando l’Atlantico da Praga a New York JFK ha subito un’allagamento in una delle toilette a bordo, che potrebbe aver causato il ripetuto scollegamento del sistema di autopilotaggio nonostante gli sforzi dei piloti. Sono ancora in corso le indagini su quanto accaduto, per capire se effettivamente questo problema possa aver causato o contribuito a quello del pilota automatico.

Anche se gli incidenti di questo tipo sono rari, è importante che le compagnie aeree e le autorità competenti garantiscano la massima attenzione alla manutenzione e alla sicurezza degli aerei. Questo è il modo migliore per prevenire eventuali problemi tecnici e per garantire la massima sicurezza dei passeggeri.

In quest’ottica, la proposta della Federal Aviation Administration (FAA) di effettuare controlli supplementari sui Boeing 787 Dreamliner a causa di rubinetti che perdono e che potrebbero danneggiare i sistemi informatici “critici per il volo” è un passo nella giusta direzione. Anche se non si conosce quanti siano gli aerei interessati e il problema è emerso solo quando una compagnia aerea senza nome ha scoperto un tappeto bagnato vicino al ponte di volo, dove si trovano i sistemi elettronici, è importante che le compagnie aeree siano proattive nel garantire la massima sicurezza dei passeggeri.