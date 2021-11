Bloccati sul ponte levatoio come nei film: si salvano per miracolo

Il video dell'auto in Belgio bloccata su un ponte levatoio mentre si sollevava, per poi scivolare e ribaltarsi: passeggeri salvi per miracolo.

Di solito sono scene che si vedono solo nei film, invece è successo davvero. Percorrere un ponte levatoio nel momento in cui si apre per consentire il passaggio di una imbarcazione, rimanendo letteralmente “appesi” grazie all’attrito delle gomme con l’asfalto.

L’incidente è avvenuto a Lovanio, in Belgio, al ponte Marie Thumas sul Vaartkom, ed è stato ripreso in un video da un passante. Mentre il ponte continuava a sollevarsi, l’automobilista non ha avuto alcuna possibilità di impedire quello che ovviamente era inevitabile. Ad un certo punto l’automobile ha iniziato a scivolare all’indietro prima di sbattere violentemente al suolo ed infine ribaltarsi.

A bordo c’era una coppia con un bimbo di un anno, intrappolati all’interno dopo il ribaltamento. E’ stata necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberali. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale locale di Gasthuisberg ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

L’incidente, davvero insolito, è sotto indagine sia delle autorità locali sia dell’azienda che gestisce il ponte. Secondo il Brussels Times al momento non è chiaro se l’automobilista abbia ignorato le barriere, fatto davvero strano su strutture di questo tipo, o se ci sia stato un guasto tecnico al sistema di segnalazione del ponte.

