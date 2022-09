8 auto distrutte dalle fiamme al taligate party prima della partita dei Miami Dolphins

Una delle tradizioni più americane che ci siano è il tailgate party. Ovvero un barbecue pre partita, organizzato nel parcheggio dello stadio prima di una partita di football. Un momento di aggregazione, al quale può partecipare chiunque.

Questa volta però le cose non sono andate come speravano questi fan dei Dolphins. Si, qualcosa deve essere proprio andato storto, perchè durante la partita Miami Dolphins contro i New England Patriots all’Hard Rock Stadium di Miami, ben otto auto sono andate a fuoco.

This happened to New England fans car in miami, imagine losing the game and come finds out your car is destroy by someone grill pic.twitter.com/Gu9kcBOlco — vexan (@treeshardar) September 11, 2022

Le indagini sono state piuttosto rapide, perchè l’incendio sarebbe partito da una griglia non spenta, lasciata incustodita nel parcheggio. Il fatto più bizzarro, è questa griglia sarebbe stata lasciata ancora calda sotto ad un’automobile. Quest’ultima ovviamente ha preso fuoco e l’incendio si è propagato alle altre auto.

Il dubbio però è che qualcuno l’abbia fatto intenzionalmente, anche perchè le auto coinvolte sarebbero di tifosi di New England.

My boy was at Dolphins Pats game and I was told someone left a grill on by a vehicle Unfortunately here is the result pic.twitter.com/rBW3nR7bJg — Miami Mando 🙌🏝🏈⚾️🏀🥊 (@LakersCanes305) September 11, 2022

Il caso sta facendo discutere a Miami, anche per le eventuali misure di sicurezza che si dovranno prendere in futuro. Il tailgate party pre partita, comunque, non è in discussione.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.