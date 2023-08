Chiede per scherzo al comandate se ha bevuto, la risposta lo demolisce

Un comico americano che pensa di essere spiritoso, ha fatto uno scherzo al comandante di un aereo American Airlines mettendo, ovviamente, tutto su TikTok. La situazione gli si però è rivoltata contro, rivelandosi altamente imbarazzante con la reazione magistrale del pilota registrata nel video che ha catturato l’attenzione di molti.

Vediamo cosa è successo in dettaglio. Mentre i passeggeri stavano salendo a bordo, il comico si è avvicinato al pilota e gli ha chiesto direttamente: “Sei tu il pilota di questo volo?”. Il pilota, con cortesia, ha risposto confermando il suo ruolo.

Tuttavia, il tono del comico è cambiato improvvisamente, quando ha fatto una domanda piuttosto insolita: “Non hai bevuto o altro, vero?”. Il pilota ha reagito con una certa irritazione, ritenendo la domanda fuori luogo e inappropriata. Il comico ha cercato di scusarsi affermando di essere solo uno scherzo, ma il pilota ha reagito fermamente, dichiarando che non stesse scherzando e minacciando addirittura di farlo scendere dall’aereo: “Posso darti il calcio d’inizio adesso.”.

Solo in seguito, il comico ha spiegato di essere un professionista della comicità e che la sua domanda era una semplice barzelletta. Ha cercato di far capire al pilota che non intendeva offendere nessuno, ma la situazione si era già riscaldata troppo. Il pilota ha espresso il proprio disappunto riguardo alla leggerezza con cui certe affermazioni possono essere fatte nei confronti di un professionista del volo. Ha sottolineato che la sua autorità e responsabilità sono prese molto sul serio e non dovrebbero essere messe in discussione in alcun modo.

I piloti sono professionisti altamente addestrati e dedicati alla sicurezza dei passeggeri. Affrontare un pilota con uno smartphone in mano e facendo battute stupide può essere percepito come mancanza di rispetto verso la loro responsabilità e professionalità. Sembra ovvio, ma visto l’atteggiamento di qualcuno, è importante sottolineare come sia sempre meglio evitare scherzi o domande fuori luogo e mostrare il dovuto rispetto verso l’equipaggio della compagnia aerea. Solo così, il viaggio aereo potrà essere piacevole e tranquillo per tutti i passeggeri a bordo.

Per i più curiosi, ecco la traduzione dello scambio tra il comico ed il comandante:

Uomo: “Sei il pilota di questo volo?”

Pilota: “Sì, come va?”

Uomo: “Non hai bevuto o altro, vero?”

Pilota: “Sai una cosa, è la cosa più stupida che potresti dire.”

Uomo: “Sto scherzando”.

Pilota: “No, non sto scherzando”.

Uomo: “È uno scherzo, signore.”

Pilota: “No, non sto scherzando, posso darti il calcio d’inizio adesso.”

Uomo: “Sto scherzando, oh mio Dio. Hai mai sentito parlare di una barzelletta? Sono un comico.”

Pilota: “Vieni qui. Va bene. Non farlo. E il motivo è perché quel signore lì, e chiunque altro sia nei paraggi, ora dubita di quello che faccio per vivere. Non entro nel tuo lavoro e dico cazzate…”

Uomo: “Mi dispiace molto di averti offeso. Capisco.”

Come accennato, i piloti prendono molto sul serio le critiche e la propria autorità. Senza le scuse finali, il passeggero quasi sicuramente non sarebbe stato fatto salire a bordo.

