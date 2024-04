Listino prezzi del nuovo Ford Explorer elettrico, un SUV che ridefinisce gli standard del segmento con autonomia, prestazioni e tecnologia all’avanguardia. I dettagli, gli allestimenti e le opzioni di personalizzazione.

Ford apre ufficialmente le porte al futuro con l’introduzione dell’Explorer elettrico, un SUV che promette di ridefinire gli standard del segmento grazie a un’impressionante combinazione di autonomia, prestazioni e tecnologia. Con prezzi di lancio che variano tra i 49.000 e i 55.500 euro e un allestimento entry level previsto a 41.500 euro ordinabile da settembre, l’Explorer si posiziona come una proposta competitiva nel mercato dei veicoli elettrici.

Innovazioni e prestazioni

La Ford ha implementato significative migliorie tecniche, aggiornando le batterie dell’Explorer sulla piattaforma MEB Volkswagen. Queste modifiche si traducono in un’autonomia che, a seconda dell’allestimento, oscilla tra i 572 e i 602 km con una singola carica per la versione Extended Range RWD da 286 CV, e tra i 532 e i 566 km per la variante Extended Range AWD da 340 CV. Questi dati pongono l’Explorer ai vertici della categoria in termini di efficienza energetica e autonomia.

Allestimenti e caratteristiche

L’Explorer elettrico verrà offerto in due allestimenti, base e premium, per entrambi i powertrain. Il modello base include di serie cerchi da 19″, fari Full Led, un avanzato sistema infotainment Sync da 14,6″, sedile del guidatore con regolazioni elettriche e memoria, e un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Ford Co-Pilot di livello 2. L’allestimento Premium, invece, aggiunge cerchi da 20″, fari Matrix Led, sistema audio B&O e portellone posteriore elettrico hands-free.

Opzioni e personalizzazioni

Ford offre un catalogo di optional contenuto ma mirato a incrementare ulteriormente il comfort e la personalizzazione del veicolo. Tra le verniciature disponibili, l’Arctic Blue è standard, mentre altre colorazioni come Frozen White, Agate Black, Magnetic Grey, Blue My Mind e Lucid Red richiedono un supplemento.

Gli interni possono essere arricchiti con rivestimenti in pelle Sensico Onyx Black e sedili certificati AGR. Tra gli accessori spiccano cerchi da 21″, il gancio di traino retrattile, la pompa di calore per il climatizzatore, il Driver Assistance Pack con funzionalità avanzate di assistenza alla guida e le wallbox personalizzate.

Listino prezzi

Ford Explorer Standard Range RWD: 41.500 €.

Ford Explorer Standard Range RWD Premium: 44.500 €.

Ford Explorer Extended Range RWD: 49.000 €.

Ford Explorer Extended Range RWD Premium: 52.000 €.

Ford Explorer Extended Range AWD: 52.500 €.

Ford Explorer Extended Range AWD Premium: 55.500 €.

