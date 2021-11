Casco jet OJ Soffio: la prima collezione svelata ad Eicma 2021

Dalla collaborazione con Helmo Milano nasce il primo casco OJ Atmosfere Metropolitane.

Casco jet OJ Soffio: Helmo Milano e OJ Atmosfere Metropolitane danno vita ad una collaborazione che porta il brand OJ ad arricchire la propria gamma di articoli per motociclisti con una collezione di caschi esclusiva, la prima a firma OJ.

OJ Atmosfere Metropolitane dopo aver percorso diverse strade nel mondo delle due ruote, prima tra tutte quella nel Touring, ha deciso di intraprendere una nuova sfida, affrontando nuovamente i percorsi cittadini per tornare nel settore della mobilità urbana con un prodotto di eccellenza: il casco jet da scooter. Con questa premessa, il primo casco OJ, chiamato Soffio, non poteva che nascere in collaborazione con Helmo Milano.

Casco jet OJ Soffio: caratteristiche

Slim fit

Dettagli eleganti

Design minimal con un occhio alle tendenze del momento

Cura degli interni, con rivestimento di colore nero

Calotta esterna ultra compatta realizzata in policarbonato

Calotta interna in EPS

Calzata: Calzata confortevole, interni removibili e lavabili

Colori Matt Black e Pearl White

Visiera: Visiera lunga (occhiale tipo elicotterista optional) realizzata in policarbonato con trattamento antigraffio

Chiusura cinturino con regolazione micrometrica a sgancio rapido

Sicurezza: Anello antifurto in acciaio

Omologazione: ECE-22.05

Peso: 1000 gr +/- 50

Guida alle taglie: XS 53/54 cm, S 54/55 cm, M 56/57 cm, L 58/59 cm, XL 59/60 cm

Prezzo: 92,00 Euro (IVA inclusa)

I due modelli saranno esposti in occasione dell’Eicma 2021. La collaborazione tra Helmo Milano e OJ ha avuto inizio già all’inizio dell’anno, in occasione del servizio fotografico di lancio del nuovo scooter elettrico Askoll NGS3 by Helmo Milano, la coppia di modelli che ha guidato i veicoli, ha utilizzato giacche e guanti OJ.

E’ prevista la realizzazione di 999 esemplari dello scooter elettrico Askoll NGS3 by Helmo Milano, personalizzato con grafiche create dal noto designer Rodolfo Frascoli.

