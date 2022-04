Frequenze m2o 2022: elenco completo per regione e provincia

Tutte le frequenze di m20 in Italia elencate per regione.

Le frequenze di m2o nel 2022 coprono tutto il territorio italiano. Radio M2O nasce il 2002 sulle ceneri di Italia Radio, che fino al 1994 era stata di proprietà del PCI-PDS.

Oggi fa parte delle emittenti radiofoniche di GEDI Gruppo Editoriale insieme a Radio DeeJay e Radio Capital. Ha sede insieme a Radio DeeJay in via Massena 2 a Milano, il direttore artistico della radio è Albertino.

Come ascoltare radio m2o in streaming in auto

Radio m20 è disponibile in streaming ed è quindi possibile ascoltarla praticamente ovunque. Lo streaming è un sistema utile quando la radio magari prende male, oppure dove non c’è segnale. Possiamo inoltre ascoltare la nostra radio italiana preferita in streaming in auto quando siamo all’estero, o viceversa. Attenzione però al traffico dati in roaming quando siamo nei Paesi extra EU!

Come si fa? Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passo per ascoltare la radio in streaming in auto, ma rivediamo in sintesi i passaggi.

Innanzitutto c’è bisogno di uno smartphone o di un tablet con sim, possibilmente con una connessione dati da 50 o 70 GB al mese per stare tranquilli. Serve poi una app gratuita come MyTunerFree o RadioGram. E’ collegate con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Sulle auto più recenti si può fare tutto in maniera “nativa” grazie a Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze della vostra radio preferita.

Se invece la vostra automobile è un po’ datata, non ha il bluetooth e neanche l’ingresso AUX, c’è un sistema furbo per aggirare il problema. Sono infatti disponibili sul mercato adattatori che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.

Si tratta di validi compagni di viaggio in aree scarsamente abitate, nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate possono avere qualche problema di fruscio. Ne indichiamo qui sotto qualcuno che vanta le recensioni più alte su Amazon. Sono tutti sotto ai 20 euro e visti i prezzi davvero accessibili, vale la pena provare.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RADIO M2O 2021 in FM

Qui sotto potete trovare tutte le frequenze di Radio m2o in Italia. Sono divise per regione in ordine alfabetico, in modo da essere facilmente trovate, e per ogni regione ci sono le frequenze per provincia e città.

Frequenze M2O Abruzzo

Chieti 99.8

Chieti (città) 90.5

Aquila 99.2 105.9 90.7

L’Aquila (città) 91.4

Pescara 90.5

Pescara (città) 96.7

Teramo 90.5

Teramo (città) 100.6

Frequenze M2O Basilicata

Matera (città) 90.3

Potenza (città) 106.1

Frequenze M2O Calabria

Catanzaro 88.9 89.9 91.7

Catanzaro (città) 103.5

Cosenza (città) 102

Crotone (città) 102

Reggio Calabria 93.7

Reggio Calabria (città) 94.5

Vibo Valentia 94.9

Vibo Valentia (città) 103.2

Frequenze M2O Campania

Avellino (città) 89.7

Benevento (città) 99.9

Caserta (città) 98.3

Napoli 88

Napoli (città) 98.3

Salerno 92.8 92.6 88

Salerno (città) 97.7

Frequenze M2O Emilia Romagna

Bologna (città) 94.5

Cesena (città) 97

Ferrara (città) 99.4

Forlì (città) 97

Modena (città) 93.1

Parma (città) 91.8

Piacenza (città) 91.85

Ravenna 97

Reggio Emilia (città) 96.2

Rimini (città) 98.1

Frequenze M2O Friuli Venezia Giulia

Gorizia 100.7

Gorizia (città) 100.5

Pordenone (città) 93.6

Trieste 95.4

Trieste (città) 97.9

Udine (città) 100.2

Frequenze M2O Lazio

Frosinone (città) 105.9

Latina 100.7 91.3

Latina (città) 103.8

Rieti (città) 101.7

Roma 90.5

Roma (città) 97

Viterbo (città) 97

Frequenze M2O Liguria

Genova 88.6 90.4

Genova (città) 88.8

Imperia 98.6

Imperia (città) 98.2

La Spezia (città) 100.4

Savona 94

Savona (città) 103.7

Frequenze M2O Lombardia

Bergamo 93.1

Bergamo (città) 90.5

Brescia (città) 90.4

Como 93.1

Como (città) 91.6

Cremona (città) 93.1

Landriano 93.1

Lecco 93.1

Lecco (città) 93

Lodi (città) 93.1

Mantova (città) 107.3

Milano 91 91.7

Milano (città) 93.1

Monza e Brianza (città) 93.1

Pavia (città) 93.1

Sondrio 94.5

Sondrio (città) 102.1 107

Varese 90.5

Varese (città) 93.9

Frequenze M2O Marche

Ancona 98.3

Ancona (città) 90.7

Ascoli Piceno (città) 101

Fermo 98.3

Macerata 89.7

Macerata (città) 98.3

Pesaro e Urbino 95.9 97.9

Pesaro (città) 107.7

Pesaro e Urbino 97.9 95.9

Urbino (città) 107.7

Frequenze M2O Molise

Campobasso 100.9 93.7

Campobasso (città) 103.9

Isernia (città) 98.2

Frequenze M2O Piemonte

Alessandria (città) 93.3

Asti (città) 95.8

Biella (città) 90.3

Cuneo (città) 106.9

Novara (città) 93.1

Torino (città) 93

Verbano Cusio Ossola 107.1

Vercelli (città) 90.3

Frequenze M2O Puglia

Bari (città) 88.5

Barletta (città) 104.7

Brindisi 97.9

Brindisi (città) 95.7

Foggia 89.4 93.7 105.4

Foggia (città) 101

Lecce 100.2 99.4

Lecce (città) 103.8

Taranto (città) 95.1

Frequenze M2O Sardegna

Cagliari (città) 95.6

Oristano (città) 95.5

Sassari (città) 89.6

Frequenze M2O Sicilia

Agrigento 93.7 104.3

Agrigento (città) 93.4

Caltanissetta 97.8

Catania 99.7

Catania (città) 97.7

Enna (città) 92.5

Messina (città) 94.5

Palermo (città) 107.8

Ragusa 88.2 106.2

Ragusa (città) 105.9

Siracusa (città) 87.6

Frequenze M2O Toscana

Arezzo 95.3

Arezzo (città) 97.6

Firenze 92.1 99.8

Firenze (città) 105.8

Grosseto 89.8 97.1

Grosseto (città) 89.1

Livorno (città) 98.6

Lucca 99.7

Lucca (città) 98.6

Massa e Carrara (città) 92.1 99.7

Pisa (città) 98.6

Pistoia 105.8

Pistoia (città) 90.2

Prato (città) 105.8

Siena 107 101.2

Siena (città) 96.5

Frequenze M2O Trentino Alto Adige

Bolzano (città) 93.3

Trento 104.3 96.1

Trento (città) 104.7

Frequenze M2O Umbria

Perugia (città) 107.9

Terni (città) 107.6

Frequenze M2O Valle D’Aosta

Aosta (città) 96

Frequenze M2O Veneto

Belluno 99.6

Belluno (città) 93.4

Padova (città) 87.8

Treviso 105.9 98.8

Venezia (città) 87.8 98.3

Verona (città) 103.7

Vicenza (città) 87.8

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.