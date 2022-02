Frequenze Radio Capital 2022: elenco completo, lo streaming in auto

Frequenze Radio Capital 2022 FM: l'elenco completo diviso per regione e città, per avere sempre sotto mano la frequenza della radio preferita.

Le Frequenze Radio Capital FM 2022 nel nostro elenco aggiornato facilmente leggibile quando vogliamo ascoltare la nostra radio preferita.

Un po’ di storia: sapevate che Radio Capital è nata a Cormano, in provincia di Milano nel 1977 con il nome di “Controradio Cormano“? La frequenza era 93.100 MHz, utilizzata su Milano fino a pochi anni fa quando è passata a M2O. Radio Capital è di proprietà di GEDI Gruppo Editoriale, insieme ad M2O e Radio DeeJay.

Come ascoltare Radio Capital in streaming in auto

Radio Capital è disponibile in streaming e come le altre radio non è necessario visitare il sito ufficiale per ascoltarla. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passo per ascoltare la radio in streaming in auto, ma rivediamole in breve.

Per quanto riguarda la connettività, meglio avere una sim con 50 o addirittura 70 GB di dati al mese per il vostro smartphone: in questo modo non dovreste avere problemi di finire i giga ascoltando la musica in streaming.

Potete usare una app gratuita come MyTunerFree o RadioGram, che sono le nostre preferite. Collegate con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non volete cavi potete usare la connessione bluetooth della vostra auto, oppure Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze FM di Capital.

Se la vostra automobile è un po’ datata è possibile che non abbia la disponibilità del bluetooth ma forse neanche l’ingresso AUX. Come fare in questi casi? Nessun problema: caso esistono dei piccoli strumenti elettronici che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM. Per farli funzionare basta inserire il dispositivo nella presa accendisigari e scegliere una frequenza FM nella quale non ci siano altre radio.

E’ chiaro che questi dispositivi funzionano meglio in aree scarsamente abitate mentre nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate possono subire l’entrata di fruscii dovuti ad altri segnali radio. In ogni caso ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro, qui sotto:

Frequenze Radio Capital 2022: elenco FM per regioni e città coperte

Qui sotto l’elenco completo di tutte le frequenze di Radio Capital in Italia. Le frequenze in FM coprono nel 2022 tutte le regioni italiane. Come sempre, nel caso dovreste riscontrare cambiamenti, segnalatecelo nei commenti, grazie!

Frequenze Radio Capital Val d’Aosta

• Valle d’Aosta 95.7 100.5 101.4 106 106.3

• Aosta Città 95.7

Frequenze Radio Capital Piemonte

• Alessandria 93.1 93.3

• Alessandria Città 90.1 90.3

• Asti 90.1

• Biella 90.1 95.8

• Cuneo 90.3 97.5

• Cuneo Città 97.5

• Novara 90.1

• Torino 90.3 97.3

• Torino Città 90.3

• Vercelli 90.1

• Vercelli Città 90.1

Frequenze Radio Capital Lombardia

• Bergamo 89.1 90.1

• Brescia 90.1 95.7 106.8

• Como 90.1 91.6 96.9

• Cremona 90.1

• Lecco 90 90.1

• Mantova 95.4

• Milano 90.1 90.3

• Pavia 90.1

• Sondrio Città 92.5

• Varese 90.1 90.3

• Varese Città 90.1

Frequenze Radio Capital Veneto

• Belluno 90.5 90.6 92 92.9 94.1 97 100.9 106.6 106.8

• Belluno Città 90.6

• Padova 98 98.2 105.8

• Rovigo 97.25 100.4 102.2 105.8

• Rovigo Città 102.2

• Treviso 94.4 97.9 98.1 98.2 105.8

• Treviso Città 98.2 105.8

• Venezia 98.1 105.8

• Venezia Città 98.5

• Verona 91.7 99 99.3

• Verona Città 91.7

• Vicenza 98 98.2 105.8

Frequenze Radio Capital Trentino Alto Adige

• Bolzano 90.1 92.1 94

• Bolzano Città 90.1

• Trento 89.3 96 99.3 102 104.7 106.3

• Trento Città 102 106.2

Frequenze Radio Capital Friuli Venezia Giulia

• Gorizia 99.3

• Pordenone 98.1

• Trieste 91.8 105

• Udine 94.7 95.4 98.1

Frequenze Radio Capital Liguria

• Genova 93.9 96.2 98.1

• Genova Città 93.9 96.2

• Imperia 96.1 97.2 97.3 97

• Imperia Città 96.1 97.2

• La Spezia 97.3

• Savona 94 96.2 103.7

• Savona Città 94 96.2

Frequenze Radio Capital Emilia Romagna

• Bologna 87.588.699.4

• Bologna Città 99.4

• Ferrara 87.5 94.5 100.4

• Ferrara Città 100.4

• Forlì Cesena 87.5 88 88.6 97.3 97.75

• Forlì e Cesena Città 88.6 87.5 97.3 97.75

• Modena 88.6

• Parma 88.9 90.1

• Parma Città 88.9

• Piacenza 90.1

• Ravenna 87.5 88.6

• Ravenna Città 87.5

• Reggio Emilia 88.6 96.9

• Reggio Emilia Città 88.6

• Rimini 88 88.6 97.3

Frequenze Radio Capital Marche

• Ancona 87.7 96.1

• Ancona Città 87.7

• Ascoli Piceno 96.9 104.8 100.9 105

• Ascoli Piceno Città 96.9 104.8 105

• Macerata Città 96.1 104.8 105

• Pesaro e Urbino 87.7 97.3

• Pesaro Città 87.7

Frequenze Radio Capital Toscana

• Arezzo 94.7 99.6 103.9

• Arezzo Città 103.9

• Firenze 96.7 97.6 99.6 103

• Firenze Città 97.4

• Grosseto 89.1 95.3 95.5 96.1 96.6 100.2 103.5

• Grosseto Città 95.3 95.5

• Livorno 89.1 96.1 96.8 103.5

• Livorno Città 96.8

• Lucca 91.1 96.8 98.1

• Lucca Città 96.8

• Massa-Carrara 91.1 93.5 94.9 96.8

• Massa Città 96.8

• Pisa 96.8

• Pistoia 96.8 97.6 103.8

• Pistoia Città 96.8 97.6

• Prato 97.6

• Siena 87.9 94.7 95.3 97

• Siena Città 97.8 97

Frequenze Radio Capital Umbria

• Perugia 94.697.7

• Terni 90.4 94.7 95.1 98.6

• Terni Città 90.4

Frequenze Radio Capital Lazio

• Frosinone 95.7 97.5

• Frosinone Città 95.7

• Latina 95.79 6.4 104.6

• Latina Città 95.7 96.4

• Rieti 88.9 95.5 95.7 101.7 103.6

• Rieti Città 95.7

• Roma 95.2 95.5 95.7 95.8 98.9

• Roma Città 95.5 95.8

• Viterbo 95.1 95.5 100.2

• Viterbo Città 95.1

Frequenze Radio Capital Abruzzo

• Aquila 100.6 103.6 104.8 105 105.1

• Aquila Città 103.6

• Chieti 98.3 99.8 104.8 105

• Chieti Città 105

• Pescara 98.3 104.8 105

• Pescara Città 98.3

• Teramo 104.8 105

• Teramo Città 104.8

Frequenze Radio Capital Molise

• Campobasso 99.9

• Isernia 99.1 104.6

Frequenze Radio Capital Campania

• Avellino 88.2 104.6

• Avellino Città 88.2

• Benevento 88.2 89.1 104.6

• Benevento Città 89.1

• Caserta 104.6 104.8

• Napoli 98.6 104.6 104.8

• Napoli Città 104.6 104.8

• Salerno 88.2 98.6 101.1 104.4 107.4

• Salerno Città 88.2

Frequenze Radio Capital Basilicata

• Matera 93.3 100.2

• Matera Città 100.2

• Potenza 93.3 93.9 94.7 104.9

• Potenza Città 94.7 104.9

Frequenze Radio Capital Puglia

• Bari 87.6 93.3 96.5 97.5 99.5 99.6 105.6

• Bari Città 87.6 99.5

• Barletta Andria Trani 89 92.5 96.5 99.4 99.5 99.6 105.6

• Barletta Andria Trani Città 89 92.5 99.5 96.5 105.6

• Brindisi 89.8 96.7 97.5 103.6 103.7

• Brindisi Città 103.6

• Foggia 90.95 96.5 99.4

• Lecce 91.2 98 106.9

• Lecce Città 98 106.9

• Taranto 89.8 95.2 99.7 100.8

• Taranto Città 99.7 100.8

Frequenze Radio Capital Calabria

• Catanzaro 94.8 95.6 97.5

• Catanzaro Città 95.6

• Cosenza 94.5 101.3 102 102.8

• Cosenza Città 94.5 102.8

• Crotone 99.5

• Reggio Calabria 89.5 90.6

• Reggio Calabria Città 90.6

• Vibo Valentia 94.8 97.5 100.3

• Vibo Valentia Città 97.5

Frequenze Radio Capital Sicilia

• Agrigento 92.7 97.3 98

• Agrigento Città 98 97.3

• Caltanissetta 93.4 97.3

• Caltanisetta Città 93.4

• Catania 99 100.4 103.9 104.6

• Catania Città 104.6

• Enna 93.1 103.9

• Enna Città 93.1

• Messina 89.5 90.6 98 98.8 101

• Messina Città 90.6

• Palermo 92.9 97.3 103.3 103.5

• Palermo Città 92.9 103.3

• Ragusa 88.5 100.4 100.8

• Ragusa Città 88.5 100.8

• Siracusa 100.4 103

• Siracusa Città 100.4

• Trapani 97.3 103.5

Frequenze Radio Capital Sardegna

• Cagliari 102.9 103.1

• Nuoro 101.3

• Sassari 101.3 103.9

• Sassari Città 101.3

—–

