Radio Dimensione Suono Soft con le frequenze 2021

Le frequenze di Radio Dimensione Soft non sono tantissime, è importante sapere dove trasmette questa radio

Le frequenze di Radio Dimensione Suono Soft FM a Milano sono 95.500 mhz e a Roma 105.300 mhz. Purtroppo le frequenze non coprono al momento tutto il territorio nazionale, vediamo allora quali sono le regioni nelle quale arriva il segnale,

Radio Dimensione Suono Soft è una radio giovanissima, essendo nata ufficialmente il 1° Gennaio 2018, in realtà sulla base della realtà trentennale di Dimensione Suono Due. Nel palinsesto anche 100 Secondi con Enrico Mentana, 100 Secondi con Carlo Rossella e Branko e le Stelle.

Come ascoltare Dimensione Suono Soft in streaming in auto

Radio Dimensione Suono Soft è disponibile in streaming, qui il link ufficiale delle trasmissioni. E’ comunque possibile utilizzare la connessione dati del proprio smartphone ed una delle app gratuite, come MyTunerFree o RadioGram. Collegando con un cavo auto lo smartphone all’ingresso AUX, oppure usando la connessione bluetooth, potrete ascoltare la vostra radio preferita anche dove non trasmette, sia in Italia sia all’estero.

Qui tutte le istruzioni per l’ascolto in streaming in auto anche per auto che non hanno connessione bluetooth o ingresso AUX. Noi comunque vi indichiamo tre tra i migliori strumenti elettronici in commercio per chi non ha bluetooth o ingresso AUX, tutti sotto ai 20 euro. C’è da dire che in città è possibile che ci siano interferenze da parte di altre radio ma visti prezzi davvero bassi, vale la pena provare.

Radio Dimensione Suono Soft: Elenco completo frequenze in Italia 2021

Qui sotto tutte le frequenze in FM di Radio Dimensione Suono Soft, con l’indicazione delle varie città. Come è possibile osservare si tratta di una radio ancora in espansione, proprio per questo motivo l’ascolto in streaming in auto potrebbe essere un’ottima soluzione per chi non vuole perdere l’abitudine di ascoltarla.

Frequenze Radio Dimensione Suono Soft in Emilia Romagna

Piacenza 95.500

Piacenza provincia 95.500

Frequenze Radio Dimensione Suono Soft nel Lazio

Boville 101.000

Castel Madama 94.100

Fiuggi 105.100

Frosinone 101.700

Isola Liri 101.000

Latina 105.300

Rieti e provincia 105.300

Roma e Provincia 105.300

Sora 101.000

Tivoli 94.100

Vicovaro 94.100

Frequenze Radio Dimensione Suono Soft in Lombardia

Bergamo 94.500

Bergamo provincia 94.500 – 95.500 – 96.300

Como e provincia 94.500 – 95.500

Cremona e provincia 95.500

Lecco e provincia 95.900

Lodi e provincia 95.500

Milano e provincia 95.500

Monza 95.500

Monza provincia 94.500 – 95.500

Pavia 94.500

Pavia provincia 94.500 – 95.500

Varese 95.400

Varese provincia 95.400 – 95.500

Frequenze Radio Dimensione Suono Soft in Sardegna

Arzachena 101.800

Sassari 100.500

Frequenze Radio Dimensione Suono Soft in Toscana

Grosseto 97.900

Frequenze Radio Dimensione Suono Soft in Umbria

Terni 106.200

