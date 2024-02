Il test drive della nuova Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano, una berlina sportiva che offre prestazioni elevate e un’esperienza di guida unica.



E’ arrivata l’Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano, insieme a Tonale e Stelvio per un allestimento al Top. E’ anche arrivato il momento di guidarla sulle strade del Piemonte. Ecco com’è andata nel nostro test drive primo contatto.

Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano: me la consigli?

Come potrei dire di no? Ci sono scelte che si fanno di testa, altre con il cuore, altre ancora con il cuore ma anche con la testa. E la Giulia è un classico fin dal suo primo arrivo nel 2015. Sono passati quasi 10 anni ma la sua linea ed il suo design sono ancora attualissimi.

La Giulia non ha bisogno di cambiare pelle, non ha bisogno di frontali con calandre esagerate, non cede in una moda bling biling che piace tanto a cinesi ed arabi. Un vero e proprio capolavoro di ingegneria e design, che ha tutto quello che ci deve essere su una berlina sportiva per divertire.

Qualcuno potrà dire che il display oggi è piccolo o che altre concorrenti hanno anche questo o quello, ma per una volta lasciami dire “chissenefrega”. Non c’è altro modello sul mercato che possa minimamente competere con la bellezza ed il piacere di guida della Giulia. Lo so, questa volta sono sfacciatamente di parte, ma cosa ci vuoi fare? L’amore è anche questo!

Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano: com’è

La versione Tributo Italiano prosegue nel solco tracciato di versioni speciali ed allestimenti che portano al massimo livello la passione Alfa Romeo. In questo caso il meglio della tecnologia disponibile sulla piattaforma Giorgio ed un’estetica che omaggia l’Italia con colorazioni ispirate alla bandiera nazionale: verde, bianco e rosso.

Come accennato la Giulia è stata presentata nel lontano 2015 ma ha continuato a evolversi, mantenendo inalterate le sue linee sinuose e il design distintivo, arricchito da dettagli come la calandra rifinita con una colorazione brunita e i cerchi che esaltano l’eleganza dei quattro pistoncini rossi con la scritta Alfa Romeo bianca.

Questa edizione speciale non si limita a un’immagine esterna curata, ma estende la sua eccellenza anche nella dotazione tecnica, includendo la trazione integrale Q4, sospensioni attive, e un differenziale autobloccante meccanico. Tributo Italiano si distingue per l’aggiunta di fari full LED che adattano il fascio luminoso in base al traffico, oltre a interni raffinati con cuciture rosse su sfondo nero e sedili con trama rossa unica, sottolineando l’unicità di questa edizione.

Sotto il cofano, la Giulia offre diverse motorizzazioni, tra cui il Turbo benzina da 280 cavalli e il Turbo diesel da 210 cavalli, che assicurano prestazioni di spicco e un’esperienza di guida dinamica, grazie anche alla piattaforma Giorgio che garantisce un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza.

L’esperienza di guida è ulteriormente arricchita dalle Alpha Active Suspension e dal sistema di trazione integrale Q4, che predilige la trazione posteriore ma coinvolge le ruote anteriori quando necessario, garantendo una guida entusiasmante ma sempre sicura.

Come si comporta su strada

L’esperienza al volante di questa Giulia è qualcosa di eccezionale, una conferma ogni volta che ci si mette al volante. La combinazione della trazione integrale Q4, le sospensioni attive, e il differenziale autobloccante meccanico, assicura un’aderenza e una reattività che poche vetture possono offrire. La presenza dei fari full LED, oltre agli aggiornamenti estetici, contribuisce a migliorare l’esperienza di guida notturna, con un fascio luminoso che si adatta in modo intelligente al traffico.

Sotto il cofano, il turbo diesel da 210 cavalli con la sua coppia bella corposa, mantiene la promessa di accelerazioni brucianti e una spinta costante, testimoniando la capacità di Alfa Romeo di combinare potenza e piacere di guida.

Le Alpha Active Suspension adattano la risposta degli ammortizzatori al manto stradale, offrendo un comfort senza compromettere le prestazioni. Il sistema Q4 poi, con la sua capacità di bilanciare la trazione tra le ruote anteriori e posteriori, rende ogni curva un momento di puro divertimento, mantenendo un’agilità che sorprende per una berlina di queste dimensioni e peso.

La vera magia della Giulia Tributo Italiano, tuttavia, risiede nel suo DNA Alfa Romeo: ogni aspetto della guida è un tributo alla tradizione sportiva del marchio. Il cambio automatico con le palette al volante permettono cambi di marcia istantanei, contribuendo a un’esperienza di guida che è tanto entusiasmante quanto intuitiva. La selezione del DNA, con la modalità Dynamic, affila ulteriormente le prestazioni, rendendo la risposta del motore ancora più pronta e il comportamento in curva ancora più preciso.

Nonostante le innovazioni e gli aggiornamenti, Giulia mantiene il suo spirito originale, offrendo una guida precisa e coinvolgente, capace di distinguersi nel panorama automobilistico per le sue prestazioni e per il piacere di guida che riesce a offrire. Questa edizione speciale Tributo Italiano non solo celebra l’eredità di Alfa Romeo ma anche l’eccellenza italiana, combinando prestazioni, stile e tecnologia all’avanguardia.

È una vettura che continua a far battere forte il cuore, non solo per le sue prestazioni o per il suo aspetto, ma per l’esperienza complessiva che offre: emozionante, coinvolgente, e indimenticabile.

Listino prezzi Giulia Tributo Italiano

Con un prezzo tra i 55 ed i 66.000 euro, Giulia nell’allestimento Tributo Italiano riflette il suo status premium ma è anche un pezzo di storia di Alfa Romeo, capace di regalare sensazioni uniche su strada.

2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 – 280 cv – 66.350 €

2.2 Turbo Diesel AT8 – 160 cv – 55.350 €

2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 – 210 cv – 63.850 €

Copyright Image: Sinergon LTD